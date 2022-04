Resultados de la Liga Azuleña de Hockey

Primera A Azul Rugby 1 – 1 Club de Remo (Empate en un clásico particular).

El partido comenzó el domingo 13:15 hs en Azul Rugby, y se suspendió al finalizar el tercer cuarto por la intensa lluvia. Hasta ese momento ganaba ARC 1 a 0, con gol de penal de Sofia Caddopi. Al día siguiente, el lunes 11, a las 21:15 se jugó en Remo los 15 minutos que faltaban, tiempo que le alcanzó al Club de la Pellegrini para llegar al empate de la mano de su eterna goleadora, Juliana Fitipaldi.

Boca 0 – 1 Alumni Negro (Triunfazo de visitante para las juveniles Ponzoñas).

El partido se jugó en cancha de Boca, a las 11:30 del domingo.

El experimentado y siempre buen equipo de Boca fue sorprendido por el equipo “junior” del torneo, que con personalidad, buen juego y algunas destacadas actuaciones individuales se llevó un gran triunfo en la segunda fecha del torneo, finalizando 1 a 0 con gol de Luana Mundo.

Atlético Tapalqué 3 - 2 Alumni Blanco

Se disputó en cancha de Atlético, a las 9 horas del Domingo 10.

El campeón comenzó el torneo con el pie derecho, y aunque el juego fue cambiante, Salerno Julia puso en ventaja a las azuleñas. Luego no tardó Atlético en empatar y pasar a ganar el partido. Se fue al descanso del segundo cuarto 3 a 1 arriba con goles de Depaulo Mora, Garay Gisela y Lemos Soledad.

El último cuarto tuvo el gol de Basile Marina, para achicar distancias, y fue a buscarlo Alumni pero no le alcanzó y triunfaron las campeonas.

Boca de Rauch 5 – 0 Juarense

En Rauch, desde las 10:30 hs se disputó este partido que finalizó con goleada para las de Rauch, recuperándose de la derrota de la primera fecha.

Los goles de las locales los hicieron Palomeque Andrea, Diaz D' ambrosio Nubia, Garete Amparo (2) y Hourcade Ailen.

Quedaron Libre: Chacarita

Primera B

ZONA A

ARC 1 – 0 Sp Pizza

En cancha de Azul Rugby, a las 11:15 horas, el equipo local se hizo fuerte y sumó su segunda victoria al hilo, manteniendo nuevamente su arco en creo, y fue con gol de Victoria Mansilla que derrotaron al equipo de Sp Piazza.

Bancario 0 – 1 Azul Hockey

En Parque Chico se jugó este partido, a las 13 horas y bajo la lluvia.

La Escuela Municipal hacía su debut en el torneo, ya que la primera fecha quedó libre. Tuvo que esperar hasta el último cuarto para gritar el primer gol de su corta historia, de la mano de su capitana Scarsella Estefanía, quien después de un córner corto marcó el gol que definió un partido muy parejo y con llegadas para los dos equipos.

Libre: Estudiantes de Olavarría.

ZONA B

Unión Azuleña 4 – 0 Chacarita

A las 9 de la mañana del domingo, en cancha de Azul Rugby, y con un categórico 4 a 0 debutó en el torneo de primera B Unión Azuleña de Hockey.

Los goles del equipo naranja fueron de Baigorria Martina, Gago Analía, Romaglio Karen y Alvarado Trinidad.

River 1 – 2 San Lorenzo de Rauch.

En cancha de River, a las 9 de la mañana, River no pudo sumar su segunda victoria consecutiva, el equipo de Rauch encontró rápido la ventaja en el primer cuarto, a los 11 y 14 minutos la goleadora del torneo Bloesma Oruezabal marcó para las visitantes. El equipo de River hizo el descuento en el último cuarto de la mano de García Jenifer.

Libre: Club de Remo.

Este jueves 14 de abril hay encuentro de mini hockey, los equipos de la liga se juntan en Parque Chico, a las 11 horas, con las divisiones sub 12, sub 10 y sub 8.