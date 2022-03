La azuleña que le dio el CV a Wanda Nara quedó efectiva

A Camila Oliveto le cambió la vida el 16 de diciembre de 2021, el día en que le entregó su CV a Wanda Nara. Es que la joven de 20 años, oriunda de la localidad de Azul, estaba en Buenos Aires desde hacía más de 7 meses sin conseguir trabajo y estaba a punto de volverse a su ciudad, por lo que vio esa chance como su última oportunidad para encontrar empleo.

Fue así que ya sin dinero para poder subsistir en Capital Federal, al enterarse de que la mediática iba a estar presente en la inauguración de su local de cosméticos en el Abasto Shopping decidió acercarse hasta el lugar y, sin dudarlo un momento y con currículum en mano, abordarla.

Los que estaban allí presentes la ayudaron para que pudiera lograr su cometido y, aunque estaba repleto de gente, le hicieron un hueco para que pudiera llegar lo más cerca posible de la esposa de Mauro Icardi.

Al recibir la hoja, Wanda la leyó extrañada. Pero, al darse cuenta de que se trataba de un CV, le hizo una señal de “ok”, hecho que quedó registrado por las cámaras y que, rápidamente, se viralizó en las redes sociales.

Pero la historia no quedó allí. Al día siguiente Camila recibió el llamado telefónico del entorno de Nara, que le ofreció un puesto laboral en el flamante emprendimiento de la empresaria.

La joven rápidamente aceptó la propuesta y, tan sólo 48 horas después de su hazaña, comenzó a trabajar en Wanda Cosmetics, donde empezó como maquilladora y, además, como vendedora de productos en el local.

"El darle el CV a Wanda fue porque me encanta ella. Hace mucho la sigo. Cuando vi que sacaba la marca, quise contactarla porque soy maquilladora y me gustaban mucho sus productos", explicó en aquel momento.

Hoy a 3 meses del hecho que se viralizó, Clarín se comunicó nuevamente con Camila, quien, entre otras cosas, reveló que quedó efectiva en el local y ya está en blanco. ¡Un final más que feliz!

-¿Cómo es el trabajo?

-Me gusta mucho, me gusta el ambiente, se trabaja muy en equipo y es muy lindo. Puedo llegar a la gente, les pruebo los maquillajes, los asesoro, hablo con ellos.

- ¿Qué te dijo tu familia cuando te vio en las redes y en las noticias?

-Mi familia se puso muy feliz y mis amigos también. Hace bastante que no los veo, pero siempre me escriben y me llaman y me desean lo mejor. Están felices por lo que llegué a lograr, que parecía imposible. Pero nada es imposible en la vida, si te lo proponés, lo podés hacer.

-¿Tenés contacto con Wanda?

-Wanda fue al local después de la inauguración y la pude ver. Fue poco el tiempo que pude estar con ella porque había mucha gente y había muchas clientas que se querían sacar fotos. Pero tuve el placer de conocerla y verla enfrente de mí. Le agradecí y sigo eternamente agradecida. Tengo contacto con ella a través de Instagram, donde casi siempre me responde y, además, comparte mis historias.

Oliveto se refiere al día en que Wanda apareció totalmente camuflada en su local en el Abasto Shopping con una gorra, lentes y una peluca oscura para hacerse pasar por una vendedora y sorprender a sus clientas.

-¿Cómo fue conocerla?

-Wanda fue muy buena conmigo cuando la conocí y también con la gente con la que se sacó fotos. Es una persona muy buena y muy humilde, que sabe llegar a la gente. Se sacó fotos con nosotras, hablamos entre todas, también participaron clientas de la charla. Me dijo que soy muy linda.

-¿A la distancia podés creer todo lo que te pasó?

-No, no puedo creer todo lo que me pasó. Al principio estaba un poco desorientada porque todo fue muy de repente. Pero estoy feliz con el trabajo y todo lo que se me dio.

-¿La gente te reconoce cuando va al local?

-Mucha gente se acercó al local para felicitarme y sacarse fotos conmigo. La gente me reconoce en el negocio y a veces me reconocen hasta cuando estoy caminando en la calle o cuando me tomo un taxi. Eso es algo nuevo para mí y es muy lindo poder llegar a la gente.

-¿Y las clientas te preguntan por Wanda?

-Siempre, quieren saber cómo es ella y si la pude conocer.

Además, en la charla con Clarín, Camila aseguró que uno de sus sueños es poder maquillar a la mediática, que se encuentra en uno de sus mejores momentos empresariales. Es que a Wanda Cosmetics y a su línea de trajes de baño ahora le suma su marca de lencería, que lanzará en breve. Fuente: Clarin.com