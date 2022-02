Los peronistas azuleños serán representados por Sombra

El actual Director de UGL XXX de PAMI Azul, y ex concejal del Frente de Todos, Nelson Sombra, encabeza la única lista de conducción del Partido Justicialista azuleño.

Según explicaron peronistas locales, la lista quedará oficializada el día 23 de febrero, y de ahora en más, los justicialistas quedarán representados políticamente por el kirchnerista Sombra.

Por otro lado, y a través de la red social Facebook, el reconocido profesor Guillermo Lojo escribió un durísimo posteo sobre la situación local de los peronistas ante la nueva lista.

“Orgulloso de ser el peor secretario de adoctrinamiento del PJ Azul, en el mandato que se vence. Orgulloso de ser parte de un consejo partidario que nunca se reunió de acuerdo a la carta orgánica. Orgulloso de no ser parte de esta parodia de usar el PJ para ser alguien (políticamente hablando). Orgulloso de ser un peronista que vive de su trabajo. No quiero nada para mí, pero si quería que, aunque sea, muchos compañeros que se cagan de hambre de lunes a lunes, que no pueden bancar el estudio de sus hijos, y otras cosas vergonzosas que no pueden hacer con un gobierno peronista pero que les dan dignidad; puedan ocupar un lugar por lo menos en el PJ Azul.

Pero volvieron a cerrar todo. Caramba... No se les pedía un cargo de concejal, no se les pedía nada rentado. Eso ya lo tienen ustedes y buen provecho. Pero ni lo mínimo de lo mínimo son capaces de compartir? Santilli también dice ser peronista, como todos nosotros y después lloramos”.

Además, según trascendió, desde el espacio de la lista que encabeza Sombra habrían llamado a muchos “compañeros” que ni siquiera pertenecían al Frente de todos, pero éstos no aceptaron porque ni siquiera realizaron una reunión para generar un intercambio. Y aunque no hay una confirmación oficial de los integrantes de la lista, solo se mencionó que estaría integrada por referentes locales como Néstor Rojo, Mirta Laguna, y Laura Aloisi, entre otros.