Bertellys se reunió con los vecinos de Chillar

Alrededor de doce vecinos que fueron elegidos en Asamblea y en representación de todos, dialogaron con el Intendente municipal Hernán Bertellys, la Secretaria de Gobierno Dra. Fernanda Andrea Ibarra, el Delegado de la localidad Federico Verger, el actual auditor Dr. Juan Eduardo Sáenz, el Secretario de Salud Dr. Martín Maraschio, la Directora de Salud Lic. Bettina Aguilar, la Secretaria de Obras Públicas Ing. María Guillermina Bellocq, y el concejal Alejandro Vieyra.

Si bien el reclamo inicial de los vecinos se basó en la necesidad de ser escuchados por el Jefe Comunal, a quienes los chillarenses pedían contarle en persona las problemáticas de la localidad, los diálogos se centraron en la actual situación del Hospital Municipal “Horacio Ferro” .

Vecinos insistieron en que faltan médicos de guardia, mientras que los funcionarios remarcaron que salvo 8 horas que quedaron por única vez descubiertas, no ha vuelto a ocurrir que la guardia quedara sin médicos, y no solo lo afirmaron, sino que, consta y se encuentra asentado en las planillas del nosocomio.

También plantearon la situación de la falla mecánica de la ambulancia, a lo que, los funcionarios manifestaron que ya se alquiló una unidad de traslado. Por otro lado, informaron que se gestionó la ambulancia cedida por el Gobierno de la Pcia de Buenos Aires, y que luego de haber pasado por el taller mecánico ya se encuentra en Chillar, y además comunicaron que, están cumplimentando los pasos administrativos para la compra de tres ambulancias que, una de ellas irá destinada para el uso de los chillarenses.

Sobre la falta de insumos, y acá cumplirá un papel preponderante el nuevo auditor del Hospital, no solo no pueden faltar, sino que no existe razón para dicha falta, ya que, si en algún momento el hospital se quedara sin algún material específico, el Hospital Pintos inmediatamente está obligado a reponerlo, explicaron. Pero más allá de esta situación, inmediatamente luego de finalizada la reunión con los vecinos, los funcionarios municipales corroboraron en la farmacia del hospital que no hubiera ninguna faltante, trascendió.

Sobre el equipo de rayos x se informó que se inició la compra de una máquina que utilice tecnología digital, debido a que alquilarla tiene un costo similar al de compra.

Un tema complejo se refiere a la falta de pediatras y ginecólogos, los cuales no elijen trabajan en la localidad, pero desde el ejecutivo se comprometieron a continuar reforzando el pedido de médicos de distintas especialidades para que concurran a trabajar Chillar, y como respuesta en lo inmediato, se consiguió una médica pediatra. En tanto, en lo que se refiere a la atención ginecológica, se propuso que una vez al mes, viajen de Atención primaria de la salud (APS) a Chillar para atender alrededor de las 20 mujeres que requieren la presencia de un profesional en el lugar.

Lo más trascendental del dialogo, fue el anuncio del diagnóstico participativo que realizará el nuevo auditor Dr. Juan Sáenz junto a las vecinas y vecinos chillarenses.

Por el momento, nadie manifestó si el resultado de la reunión fue positivo o negativo, y si el actual Director del Hospital Fabian Lingua continuará en el puesto político, teniendo en cuenta la falta de respuesta y atención que le ha dado a los reclamos de los vecinos y vecinas de Chillar.

En cuanto a Obras públicas, la Secretaria del área Ing. María Guillermina Bellocq se reunirá la próxima semana con los representantes de los vecinos para escuchar sus demandas. Foto captura canal 2