Carta de Mario Layus de Roas por el fallecimiento de Camilo Granel

Sres. Familia de Camilo Granel - At. Isabel Granel de Paladino (madre y hermana)

Le agradezco sus conceptos totalmente exactos vertidos en la nota enviada por Noticias de Azul respecto a la personalidad de Camilo, y como nos acompañó durante aproximadamente 50 años para mantener y hacer crecer a Roas, que era y es nuestra fuente de trabajo, en un país y un mercado cambiante donde tuvimos épocas buenas y otras no tan buenas que las sorteamos juntos.

También comparto su deseo que además de que uno de los pilares de nuestra empresa sea la acción social empresaria, cuidemos también la seguridad laboral de los empleados o colaboradores ya que es otro de los pilares, el factor humano quien le da vida a la empresa.

Es por esto que asumo la responsabilidad como presidente de Roas, respecto a dejar que consensuaran entre todos la forma de realizar esta operatoria, dejando en la nebulosa determinadas medidas para cuidar a nuestro personal, que no son negociables, como no viajar de noche o quedarse a descansar y regresar de día, o volver en micro como se ha determinado y realizado en otras oportunidades, etc etc.

Sin querer disminuir mi responsabilidad (tal vez originada por los años, y llegó el momento de dejar el lugar a los más jóvenes), quiero realizar algunos comentarios:

Nuestra empresa, Pyme y con recursos limitados, con ventas y actividades en lugares bastante alejados, siempre estuvimos y estamos en la ruta o para llevar unidades vendidas en otras localidades como en este caso, en las visitas semanales a las sucursales, como también viajes a la concedente Ford Arg., o a las explotaciones en el norte del país, etc etc.

En esta oportunidad se realizó la venta al municipio de Rio Colorado con la condición de entrega en ese lugar. El proyecto era ir con 3 unidades en el camión y una más (total 4) andando y el conductor se volvía en el camión. La urgencia de recibir por lo menos 2 del municipio y al no estar el camión en condiciones, se resolvió realizar este viaje fatídico, consensuando la forma como lo exprese anteriormente.

Es real que todos tenemos el destino marcado, pero a veces se ayuda a ese destino, dejando de lado las condiciones impuestas y reglamentadas por Roas.

Siempre recomendamos cuidarse en todos los viajes ya que el peligro está en todos lados (sobre todo en las rutas que tenemos) pero en la noche está a la vuelta de la esquina.

Le pido disculpas por lo extenso, le reitero mi profundo dolor, como el de todos los compañeros de Roas, por haber perdido a Camilo que es parte de la historia de la empresa, que además de compañero de trabajo, era un amigo.

Deseo destacar lo escrito por Camilo (h) respecto a su padre, como también las palabras de apoyo recibidas en un mensaje enviado a mi persona.

Muchas gracias por enviarlas, pero no me sorprende pues conozco los valores y la formación ejemplar de Camilo Granel hijo.

Finalmente, quiero manifestarle que todo lo expresado respecto a Granel, es lo que siento, y mi personalidad frontal igual a la de Camilo no es para quedar bien y menos aún (aunque la acepto ya que el dolor por la pérdida de un ser querido es inmenso) cuando he flaqueado despidiendo a sus seres queridos, familiares o amigos no ha sido nunca para aparentar un estado de ánimo mentiroso y menos aún llorar con lágrimas de cocodrilo.

Nunca pensé estar en este difícil momento, y menos aún que ustedes lo estén pasando.

Con afecto los saluda y me pongo a v/ disposición para lo que necesiten.

Mario Julio Layus

