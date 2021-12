Información sobre el curso de mozo y camarera

OBJETIVO DE LA PROPUESTA:

• Conocer la técnica sobre la profesión gastronómica.

• Aprender herramientas y conocimientos necesarios para cubrir los puestos en bares, restaurant, confiterías, y eventos en general.

• Aprender la correcta utilización del equipamiento gastronómico, que hacen a un buen servicio y a la mecánica, y calidad del mismo.

• Adquirir Técnicas de atención al cliente para lograr la satisfacción plena de los clientes

• Saber nociones básicas del protocolo y ceremonial aplicados a la gastronomía y a la hotelería.

• Comprender los conceptos sobre la enología y sus implicancias en el servicio.

DESTINATARIOS: Público en general

MODALIDAD: Presencial

DURACION: 12 Encuentros de dos horas cada uno. (24hs reloj)



Profesionales:

Área gastronómica: Entrenador Gastronómica Aníbal Amut

Área de Enología: Prof. Matías Lucas

Área de Protocolo: Lic. Lucila Chaves



DESARROLLO Y EJES TEMATICOS:

1 unidad: Gastronomía

Profesión de mozo y camarera. Principios básicos. Hacer que el cliente se sienta bienvenido. Conocimientos básicos de la gastronomía (Carga de bandeja, vajilla, cristalería etc.)

Unidad 2: Perfil del camarero

Valores e importancia dentro de un grupo de trabajo. Posturas del cuerpo. Atención al puesto de trabajo. Normas básicas de urbanidad.

Unidad: 3 armado de mesa (Mise en place)

Eficiencia y agilidad durante el servicio, sincronización y mayor satisfacción al cliente. Optimización de tiempos de servicio. Conocimientos del Material y del equipo. Cristalería, cubertería, vajilla, otros utensilios. Montaje de salón y montaje de mesa .

Unidad 4: 12 Puntos claves en el servicio

Saludo, Pedido de bebidas, Pedido completo, Repetir el pedido, Registro del pedido, Control, Entrega de bebidas, Entrega de comidas, Comprobación del pedido, Mantenimiento de la mesa, Postres y café, Cuenta y saludo.

Unidad 5 Atención al cliente

Calidad en el servicio. Importancia de adaptarse a cada organización. Secuencia del servicio. Necesidades del cliente. Tratamiento de quejas y reclamos.

Unidad 6: Herramientas gastronómicas

La comanda. Descorche y servicio. Retiro correcto de la vajilla. (Tiempos, usos) Orden de la mesa de trabajo (Farmacia / mesa de apoyo)

Unidad 7: Enología

Tipos de vinos Blancos, tintos, rosados, espumosos. Tipos de Varietales, sus diferencias y corte. ¿Cómo se lee una etiqueta? ¿Cómo se lee una carta de vinos? Vinos con crianza en roble. Copas. Como se sirve. Detalles a tener en cuenta. Guarda y Temperatura de vinos para servir.

Unidad 8 Protocolo y ceremonial:

Nociones básicas del protocolo y ceremonial . Conceptos de cortesía, etiqueta, ley de la derecha, precedencia y modales . Disposición y armado de las mesas en eventos formales, y/o protocolares. Conocimiento de la mesa protocolar, las ubicaciones y los modales adecuados. Nociones básicas de la bandera ubicaciones, precedencia.

Unidad 9 Trabajo en Restaurant

Practica de los conocimientos adquiridos en las unidades anteriores. (Bandeja, armado, servicio, atención al cliente, comanda, etc.).

Unidad 10 Trabajo en un evento

Reconocimiento de tipos de eventos. Recepción del cliente, y servicio durante el evento. Tiempos de un evento.

Unidad 11: Cafetería

El café, Importancia del servicio de café. Limpieza de la máquina. Tipos de café: Espresso, Macchiato, Caffé latte , Latte macchiato, Cappuccino, Americano.

Unidad 12 Cata de vinos.

Fase visual: Los colores y matices. Si toda primera impresión se define a través de la vista, los vinos no son la excepción. Fase olfativa: Los aromas y bouquets. Fase gustativa: Los sabores y texturas.