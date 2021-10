Nuevo torneo de atletismo en la Pista Municipal  

La jornada se desarrollará desde las 10 de la mañana y consistirá en distintas pruebas de velocidad, medio fondo, postas, salto en largo y lanzamientos de bala, martillo y disco.

Asimismo, las categorías participantes abarcarán sub 12, sub 14, sub 16, sub 18 y mayores.

En este sentido, los interesados en inscribirse para este torneo deberán comunicarse con la Dirección de Deportes de la comuna al correo [email protected]

Cabe señalar que los tests de control se llevan a cabo con el fin de que los deportistas puedan comprobar su estado y registrar marcas de referencia en una pista en condiciones reglamentarias, de cara a próximas competencias oficiales.