Comunicado de un grupo de enfermeros del hospital de niños de Azul

“Somos el grupo de enfermeros de terapia intensiva del "Hospital materno infantil Argentina Diego” de Azul (en el centro de la pcia de Bs As).

Hace varios años nos encontramos con el problema de falta de personal…

Este hospital es centro de derivación de toda la Zona IX.

La terapia cuenta con 5 camas, las cuales en este momento hay 3 camas bloqueadas por falta de personal de enfermería, ya hemos reclamado ante ATE, ante nuestros directivos, y no obtenemos respuesta.

Según la versión que nos dan es que no hay nombramientos desde ministerio de salud de la pcia. de Buenos Aires.

Nosotros como personal nos encontramos agotados, por corte de franco y vacaciones, y el estrés que esto lleva al tener que trabajar un enfermero con dos pacientes críticos y/o graves a la vez.

Necesitamos que nos escuchen y que nos den respuesta ya que sentimos que estamos solos.”