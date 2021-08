Condenaron a Omar Rojas a 5 años y 10 meses de prisión

Condenaron al ex Secretario de la AJB de Azul Omar Rojas, a 5 años y 10 meses de prisión.

El ex Secretario General de la Asociación Judicial Bonaerense de Azul AJB fue condenado a cinco años y diez meses de prisión por los delitos de "sustracción de persona con fines de menoscabar su integridad sexual - rapto", cometidos en concurso real.

Según se pudo conocer, Omar Rojas de 62 años, permanecerá en libertad hasta que la resolución dictaminada este miércoles, quede firme. Y se estima que en los próximos días, los abogados del actual imputado, apelen la condena resolutoria.

La página de la AJB publicó en el día de ayer, la espera de una sentencia condenatoria para Rojas. E informó que como gremio habían realizado un pedido formal para presenciar la lectura del veredicto, pero este fue rechazado por el Tribunal alegando la existencia de un acuerdo de partes para evitar ese acto presencial y ser notificadas en su domicilio. “Desde la AJB cuestionaron la decisión del Tribunal de no celebrar la audiencia pública de lectura de sentencia ya que esto es contrario al principio de publicidad, que es de orden público”, denunció Débora Bertone, secretaria de Géneros de la AJB.

Por otro lado, Rojas deberá fijar un domicilio especial dentro de la provincia de Buenos Aires, y presentarse el primer y tercer lunes de cada mes en la Seccional de Policía Primera de Azul. No podrá ausentarse por más de 48 horas sin conocimiento ni autorización previa del tribunal. No podrá mantener ningún tipo de contacto (incluido contacto por redes sociales) con la joven víctima de los hechos denunciados, ni con su grupo familiar. Y además, no podrá salir del del país sin previa autorización.

La denuncia realizada por una vecina el día domingo 24 de julio de 2016, dice que Rojas intimidó a la víctima mediante amenazas de muerte, obligándola contra su voluntad a subir al automóvil con la intención de transportarla hacia otro lugar, a fin de someterla a prácticas sexuales y menoscabando así su integridad sexual, siendo detenido momentos más tarde por personal policial, ante un llamado telefónico al servicio 911, en la intercepción de las calles Olavarría y la Ruta 3, por este hecho, el ex Secretario de la AJB de Azul Omar Rojas, fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión.