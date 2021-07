Se detectaron cinco fiestas clandestinas

Durante el fin de semana, se labraron actas de infracción por los artículos 70 y 71 de la ordenanza municipal 4492/20 para reuniones sociales no permitidas, y por los artículos 205 y 239 del Código Penal en las siguientes viviendas.

En el domicilio particular Av. Perón n° 795, se constató música a volumen alto, juego de luces, pero no se pudo corroborar la cantidad de personas dentro, ya que sabiendo que personal policial se encontraba fuera, no atendieron a la puerta.

A raíz de tareas investigativas, agentes uniformados constataron que los dueños de la finca con domicilio en el lugar, resultaron ser Mariano Francisco Matta de 39 años, y Paola Anahí Crevaro de 40 años.

Según información policial, no pudieron identificar al resto de los moradores porque no se les permitió el ingreso, aunque fuera de la vivienda había gran cantidad de vehículos, y latas de cervezas esparcidas en la zona.

Por otro lado, en Rivas n° 1142, constataron la presencia de gran cantidad de personas en el interior de una vivienda, propiedad de María Esmeralda Pereyra de 32 años.

En un domicilio de Malere n° 416, comprobaron la presencia de aproximadamente 25 personas en la casa propiedad de Antonio Tamburu de 28 años.

En calle Chubut n° 643, procedieron a realizar la infracción en una casa que en su interior había aproximadamente 40 personas. Según información oficial, la vivienda resultó ser propiedad de Juan Agustín Sarasola de 23 años.

En tanto, en el Club Social San Martín, ubicado en calle Bogliano 313, propiedad de Agustín Andrés Giammatolo de 28 años, además de las infracciones mencionadas, se procedió a clausurar el local por no poseer licencia de Reba (artículo 2 de la Ley 14050).

Desde la Estación Departamental de Seguridad Azul y la Secretaria de Control Ciudadano, manifestaron la preocupación por la falta de cumplimiento en la prohibición de realizar fiestas clandestinas durante la pandemia de Covid 19. Y confirmaron que, reforzaran los controles en toda la ciudad previendo que mañana martes será el día del amigo.