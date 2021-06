Egger: El gobernador Kicillof desconoce la realidad del interior de la provincia

Egger: “El gobernador Kicillof parece, no solo desconocer la realidad del interior de la provincia, sino que toma medidas inconsultas que perjudican a los bonaerenses”.

La senadora provincial Lucrecia Egger presentó un proyecto de declaración a fin de manifestar su preocupación por las declaraciones efectuadas por el Gobernador Axel Kicillof, al anunciar la vuelta a la presencialidad escolar en el AMBA a partir del próximo miércoles y la infundada e injusta exclusión de la mayoría de los distritos del interior para el comienzo de clases.

“Justamente es en el interior de la provincia donde el tránsito de personas es sensiblemente menor y se ha demostrado que el cumplimiento de los protocolos minimizan los riesgos y hacen de las escuelas bonaerenses un lugar seguro”, expresó la legisladora. Y agregó que “esto es en consonancia con el comunicado emitido por Unicef Argentina y la Asociación Argentina de Pediatría, que instan a las autoridades para que la no presencialidad escolar de niños y niñas por razones epidemiológicas, sea durante el menor tiempo y lo más sectorizado posible”.

En tanto remarcó que “una vez más, con una absoluta falta de diálogo, el Gobernador tomó medidas arbitrarias e inconsultas, sin escuchar a los intendentes, que son quienes conocen las realidades de cada distrito”.

“Por esto y a partir de la preocupación que me han acercado los vecinos de diferentes ciudades, decidí elaborar este proyecto”, finalizó.

PROYECTO DE DECLARACION

EL HONORABLE SENADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DECLARA

En los términos de los artículos 144 y 145 de nuestro Reglamento Interno, su profunda preocupación por las declaraciones efectuadas por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, al anunciar la vuelta a la presencialidad escolar en el Amba a partir del día miércoles 16 de junio de 2021, que se encontraba suspendida por la pandemia COVID-19 y la infundada e injusta exclusión de la mayoría de los distritos del interior para el comienzo de clases, donde objetivamente el tránsito de personas es sensiblemente menor y se ha demostrado que el nivel de contagio cuando se garantiza el cumplimiento de protocolos que minimizan los riesgos hacen de las escuelas bonaerenses un lugar seguro. Ello en consonancia con el comunicado emitido por Unicef Argentina y la Asociación Argentina de Pediatría, que instan a las autoridades para que la no presencialidad escolar de niños y niñas por razones epidemiológicas sea durante el menor tiempo y lo más sectorizado posible.

FUNDAMENTOS

Innegables efectos adversos ha dejado la pandemia COVID-19 en el mundo entero, así por lo tanto Argentina y dentro de ella la Provincia de Buenos Aires, haciéndose visible en aspectos sanitarios, económicos, y socioculturales, entre otros. He de centrarme en esta oportunidad en la educación de los bonaerenses, especialmente en los municipios donde se mantendrá la virtualidad, luego de las declaraciones del Poder Ejecutivo representado en la persona del Gobernador Axel Kicillof, donde a partir del miércoles 16 de junio de 2021, comenzarían las clases presenciales en el AMBA, la región más afectada por la situación epidemiológica en la provincia, mientras que otros mantendremos la virtualidad escolar, como es el caso entre ellos de Azul.

En efecto de forma sorpresiva e irreflexiva se ha anunciado que el Amba (Area Metropolitana Bonaerense) pasaría a Fase 3, utilizando un sistema frágil para medir la incidencia de contagios. En efecto, manifestó que hay una incidencia de 401 casos cada cien mil habitantes, porque el DNU presidencial vigente y extendido hasta el 25 de junio de 2021 dice que si hay mas de 500 no puede haber clases presenciales, utilizando para la estadística la fecha de inicio de síntomas y no la de fecha de carga, esto significa que los últimos cinco días no tienen cifras consolidadas, porque en los días siguientes se siguen agregando contagios, razón por la cual si de estadísticas de la pandemia se habla los cálculos se realizan hasta cuatro días antes, cuando se entiende que la carga ya esta consolidada.

Pero mas allá del criterio que se use para realizar los cálculos que puede variar, en esta oportunidad están los niños en el medio de una estrategia que deja algunos al margen de la presencialidad y a otros dentro. En este sentido se intenta llamar a la reflexión al margen de todo escenario político y teniendo a la Provincia como un centro único para la normativa vigente en materia de escolaridad, asociando los criterios de toma de decisión con las opiniones de los organismos mas destacados en cada materia. En este sentido en abril de 2021, Unicef Argentina y la Asociación Argentina de Pediatría emitieron un comunicado solicitando a las autoridades que la no presencialidad escolar por razones epidemiológicas de público conocimiento lo sea durante el menor tiempo y lo mas sectorizado posible. Adherimos plenamente y llamamos a la reflexión del Gobernador para recuperar la presencialidad escolar a partir del día miércoles 16 de junio de 2021 en toda la provincia de Buenos Aires. Y por último señalar que hace un año y medio más de un millón de alumnos y alumnas del país, que componen la matricula de los niveles inicial, primario y secundario se habrían “desvinculado” (término que prefiere utilizar el Ministerio de Educación de la Nación antes de hablar de abandono) de sus escuelas en junio del año 2020. Si tenemos en cuenta que durante el transcurso del año 2021 los niños y las niñas ya han perdido desde marzo a la actualidad ocho semanas de clases la vuelta a clases para la provincia se impone de manera exponencial.

Por lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto.