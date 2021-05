Postura frente a la situación económica

En Sesión Especial del Concejo Deliberante tratamos la Rendición de Cuentas, el Balance Económico y Financiero del municipio correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020.

Por los motivos que a continuación detallamos, desde nuestro BLOQUE GEN AZULEÑOS PARA EL CAMBIO desaprobamos los estados contables y la Rendición de Cuentas del Ejercicio Municipal 2020, y al mismo tiempo rechazamos la convalidación de sus excesos presupuestarios. No obstante, por voluntad mayoritaria del Bloque Oficialista la mencionada herramienta fue aprobada por el Concejo Deliberante ya que al igualar la votación, desempató el voto doble del Presidente del cuerpo, Juan Sáenz.

EL RESULTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2020 (diferencia entre los recursos ingresados vs. lo gastado) como viene ocurriendo año a año nuevamente ha dado resultado negativo, en éste caso de – 89 millones. En 2018 fueron - 42 millones, en 2019 - 161 millones de pesos.

LA DEUDA CORRIENTE (a cancelar en el corto plazo) es de 342 millones, aumentó 11 millones respecto al año pasado que era de 331 millones de pesos.

LA DEUDA CONSOLIDADA (a cancelar a largo plazo) aumentó de 65 millones en 2019, a 223 en 2020

EL PASIVO TOTAL (la sumatoria de ambas) aumentó 170 millones de pesos. De 396 millones en 2019 pasó a 566 millones en el 2020.

EL GASTO EN PERSONAL representa actualmente el 70% sobre el total del gasto corriente, con un gasto anual de 1.495 millones. La nómina de personal se incrementó de 1771 empleados en 2019 a 1824 en el 2020.

Analizando estos cinco determinantes indicadores económicos y financieros surge que no se ha podido controlar ninguno de ellos a lo largo de los casi seis años de gestión del Intendente Bertellys, los cuales lejos de reducirse se encuentran en una peligrosa curva ascendente, sin ningún tipo de freno. Esta curva ascendente no es coyuntural, es continua durante todos los años de la actual gestión. Y lo más preocupante es que no se ha observado por parte del Ejecutivo la implementación de un plan concreto que permita revertir la tendencia en el corto, mediano y largo alcance.

· BREVES CONSIDERACIONES SOBRE OTROS IMPORTANTES TEMAS:

EL FONDO EDUCATIVO es un caso especial que por su importancia necesariamente debemos poner el foco de atención. Desde su creación en el año 2012 hasta el cierre del año 2020 ingresaron a la comuna más de 200 millones de pesos y a pesar de ello sigue existiendo un importante déficit de obras de mantenimiento e infraestructura escolar. La mayor parte fue dispensada para el pago de sueldos.

EXCESOS PRESUPUESTARIOS: En el año 2020 hubo más de 316 millones de pesos de excesos de gastos en relación a los ingresos recibidos y recaudados que no son justificados en el marco del presupuesto formulado.

ABULTADA PLANTA POLÍTICA: En el actual contexto representa un desatino tener una estructura política que supera los 65 Funcionarios. Lejos de reducirse, se siguen sumando.

SUB EJECUCIÓN DE OBRAS: En el año 2020 quedaron en caja recursos no invertidos del Fondo Educativo, caminos rurales, plan nacional y fondo de infraestructura municipal, recursos que pierden valor día a día ante el incremento del precio de las obras por el contexto inflacionario existente.

FONDOS RECIBIDOS: El argumento esgrimido de la falta de prestación de obras y servicios a causa de la pandemia se puede refutar con los números que arroja la Rendición de Cuentas: se recibieron 98 millones de pesos del gobierno provincial, y se utilizaron para la pandemia 74 millones. A eso hay que sumarles los fondos locales por la desafectación de los recursos proveniente de la Ordenanza 3000 (alumbrado público)

MODELO DE GESTIÓN INVIABLE: Marcado por el déficit en la prestación de servicios públicos básicos. Mientras se mantiene una planta de personal de más de 1800 empleados y más de 70 monotributistas que cumplen tareas habituales, crecen las contrataciones de trabajos a terceros; pagamos sueldos de trabajadores que no pueden hacer sus tareas por falta de equipamiento, y al mismo tiempo se abonan abultadas contrataciones a empresas privadas.