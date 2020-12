Acampe en el veredón: "No tenemos la seguridad que este emprendimiento genere ingresos dignos"

“Hasta la fecha venimos acompañando con subsidios para el pago del alquiler del galpón de acopio y con el préstamo de camiones del municipio para el traslado de los mismos a otras localidades. Ahora nos piden que les consigamos otro galpón porque el que tienen está muy distante de la zona céntrica”, sostuvo.

En este punto recalcó que “el Municipio no es una inmobiliaria, no podemos poner a todo nuestro personal a la busca de un inmueble; además ellos no nos trajeron una sola posibilidad de un lugar para que lo evaluemos”.

En tal aspecto remarcó que “nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar el dinero de todos los contribuyentes y debemos auditar a quién le vamos a dar un inmueble sin ningún cargo”.

En tanto manifestó que “debemos trabajar sobre números reales, no podemos subsidiar un emprendimiento que no garantiza el mínimo ingreso a las familias. Queremos que nos expliquen cómo viven 20 familias de este emprendimiento”.

Asimismo indicó que “tenemos información de que algunos de los integrantes reciben cobros por planes sociales”.

Por último afirmó que “esperemos que este reclamo no tenga un trasfondo político ya que la mayoría de las personas que reclaman la asistencia son miembros de la agrupación que conduce políticamente Juan Grabois”.