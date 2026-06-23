El peaje de Hinojo será automatizado y despiden a 120 trabajadores

La estación de peaje de Hinojo dejará de operar con personal en las cabinas a partir de julio próximo, en el marco de un proceso de automatización que traerá aparejada la desvinculación de unos 120 trabajadores que se desempeñaban en distintas funciones vinculadas al servicio vial.

La información fue confirmada por la delegada del Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA), Verónica Colman. Según explicó, la medida impacta directamente en empleados de Azul y de otras localidades de la región que cumplían tareas en la estación ubicada sobre la Ruta Nacional 226.

De acuerdo con lo señalado por la representante gremial, la nueva modalidad de funcionamiento eliminará la necesidad de contar con personal para la atención presencial de las cabinas de cobro, ya que el sistema pasará a ser completamente automatizado.

Además, Colman indicó que también dejarán de prestarse otros servicios que actualmente forman parte de la estructura operativa del peaje. Entre ellos, mencionó la asistencia de emergencia vial en ruta y el servicio de grúa, tareas que quedarán fuera de funcionamiento con la llegada de las nuevas empresas privadas que asumirán la administración del corredor.

Otro de los cambios anunciados es la eliminación del control de peso mediante balanza, una actividad que también era realizada por trabajadores de la concesión y que dejará de efectuarse bajo el nuevo esquema de gestión.

Desde el gremio expresaron preocupación por el impacto laboral de la medida, ya que las desvinculaciones alcanzan a la totalidad del personal afectado a la estación de peaje y a los servicios complementarios que allí se brindaban.

La situación genera incertidumbre entre las familias de los trabajadores, muchos de ellos residentes en Azul y otras ciudades de la región, que verán afectada su fuente laboral tras la implementación del nuevo sistema.

SUTPA continúa siguiendo de cerca el proceso y reclama garantías para los empleados afectados por la transición hacia el modelo automatizado que comenzará a regir desde el próximo mes.