Azul fue sede de los regionales de atletismo convencional y PCD de los Juegos Bonaerenses

La semana pasada se disputó en la Pista Municipal de Azul la etapa regional de los Juegos Bonaerenses en las categorías de atletismo convencional y para personas con discapacidad (PCD).

En atletismo convencional, los siguientes atletas se destacaron y avanzaron a la final:

Salto en largo sub 16 masculino: Dante Mansilla (Cacharí).

Salto en alto sub 16 femenino: Marina Ripol (Azul).

Salto en largo sub 14 libre: Albertina Fitte.

Lanzamiento de jabalina sub 16 femenino: Malena Piñero.

Salto en largo sub 14 masculino: Lautaro Torrens (Azul).

Por su parte, en atletismo PCD, la delegación azuleña logró varios triunfos, destacándose los siguientes deportistas:

100 metros motor T4: Esteban Sánchez.

Bala sub 15 A: Máximo Giménez.

100 metros sub 15 A: Mía Álvarez.

Salto sub 15 A: Chiara Ferreyra.

Salto +16 A: Morena Freitas.

LPS +12 C: Clara Cañibano.

Bala mot 44 sub 15: Isaías Grazan.

Salto PC 37 sub 15: Thiago Pernigotti.

Salto PC 37 +16: Nicolás Coria.

La jornada dejó a Azul bien representada de cara a la final provincial, donde los deportistas buscarán consagrarse en Mar del Plata. Foto: Lucas Tedesco