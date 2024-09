Azul se desataca en la etapa regional de los Juegos Bonaerenses

Destacada Actuación de Azul en la Etapa Regional de los Juegos Bonaerenses

El viernes pasado, Azul fue el epicentro de la etapa regional de los Juegos Bonaerenses en el área de Cultura, donde más de 600 participantes de las localidades de Bolívar, General Alvear, Las Flores, Olavarría, Rauch, Saladillo, Tapalqué, 25 de Mayo y Azul compitieron en diversas disciplinas artísticas. Las competencias incluyeron solista vocal, danza folklore, tango, malambo, freestyle rap, rock, cumbia, stand up, circo, cocineros bonaerenses, teatro, danza-teatro PCD, literatura, videominuto, fotografía, narración oral y artes plásticas.

Representantes Culturales de Azul para la Final

Los ganadores de esta etapa representarán a Azul en la final provincial que se celebrará en Mar del Plata del 28 de octubre al 2 de noviembre. Los talentos locales que se destacaron y aseguraron su lugar en la final son:

Jano Lozano en malambo sub 15

Pablo Fernández en poesía adulto mayor

Jorge Pérez en cuento adulto mayor

Maira Luján Abonjo en poesía sub 18

Sofía González Ortíz en fotografía juveniles

Thiago Esquivel en freestyle rap

Agustina Duca y Darío Baldovino en tango juveniles

Triunfos Deportivos en la Etapa Regional

Además de las disciplinas culturales, los deportistas de Azul también tuvieron un desempeño sobresaliente en la etapa regional. En las instalaciones del Club de Remo, se disputó la disciplina de rugby seven, donde el equipo sub 16 local se consagró ganador. En hockey seven, los equipos sub 18 masculino y sub 18 femenino de Azul también lograron la victoria. Estos equipos avanzaron a la etapa interregional de los Juegos Bonaerenses, que se disputará los días 9 y 10 de septiembre en Ezeiza.

La semana pasada, en Olavarría, se celebró la competencia de gimnasia artística, donde las gimnastas sub 15 del club Vira Cambota, dirigidas por la profesora Carolina Bongiorno, obtuvieron el primer lugar, clasificando para la final en Mar del Plata.

Clasificaciones Directas a la Final

En tenis de mesa PCD, Valentino López logró su clasificación directa a la etapa final en la categoría sub 18. Asimismo, el pasado jueves, Azul fue sede de los regionales de voleibol, donde el equipo sub 17 masculino libre, bajo la dirección del profesor Damián Costantini, también logró avanzar a la etapa interregional.

Con estas destacadas actuaciones, Azul se posiciona como un fuerte competidor en la recta final de los Juegos Bonaerenses 2024, tanto en disciplinas culturales como deportivas.