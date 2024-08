Décima Segunda Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante

La sesión contó con la presencia destacada del Secretario de Gobierno y Jefe de Gabinete, Ignacio Pallia, quien expuso sobre la marcha del gobierno municipal en el marco de la Ordenanza 4.117 y sus modificatorias, y respondió a las consultas realizadas por los concejales.

Durante la sesión, se trataron más de 30 puntos en el Orden del Día, que incluyeron expedientes elevados por el Intendente Municipal, despachos de las Comisiones Permanentes, notas recibidas y proyectos de los diferentes bloques políticos. Entre los temas destacados, se entregó a la azuleña Clara Barberi una resolución que declara de Interés Deportivo y Comunitario la medalla de bronce obtenida por la Selección Femenina de Hockey sobre césped en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Proyectos de los Diferentes Bloques:

Partido de Azul:

Se aprobó por unanimidad una resolución que declara de Interés Cultural y Educativo la presentación del libro “En el principio”, una obra multilingüe de cuentos para la niñez.

Se aprobó por unanimidad una resolución que expresa repudio hacia la violencia de género ejercida por el ex presidente Fernández contra Fabiola Yáñez y hacia toda violencia contra las mujeres.

Se aprobó por mayoría una resolución que repudia la visita de diputados nacionales del bloque de “La Libertad Avanza” al penal de Ezeiza para reunirse con el genocida Alfredo Astiz.

Se aprobó por unanimidad una resolución que declara de Interés Educativo diversos audiovisuales y libros coproducidos por el IHLLA y la Cooperativa Dynamo Audiovisuales.

Se aprobó por unanimidad una resolución que declara de Interés Deportivo y Comunitario la obtención de la medalla de bronce por la Selección Femenina de Hockey sobre césped de Argentina, destacando a Clara Barberi.

Bloque UCR Evolución:

Se aprobó por unanimidad un proyecto de Comunicación solicitando información sobre la confitería “Cacique Catriel” del Balneario municipal.

Se aprobó por unanimidad un proyecto de Resolución instando al Intendente Municipal a tomar medidas sobre la situación de la Terminal de Ómnibus de Azul.

Bloque La Libertad Avanza:

Se aprobó por unanimidad un proyecto de Comunicación solicitando al Secretario de Salud información sobre la reparación del Servicio de Rayos X del hospital municipal “Dr. Ángel Pintos”.

Se desaprobó por mayoría una resolución que expresa repudio al accionar del ex Ministerio de la Mujer, Igualdad y Diversidad, especialmente a su ex ministra Mazzina, por la falta de respuesta a la denuncia de violencia de género presentada por la ex Primera Dama.

Expediente Elevado por el Intendente Municipal:

Se giró a las Comisiones de Obras Públicas y de Interpretación un proyecto de Ordenanza para autorizar a la empresa Torres del Sur S.A. a modificar las ventanas del “Palacio Bargas”.

Despachos de las Comisiones:

Se aprobaron por unanimidad diversos despachos de la Comisión de Presupuesto y Hacienda relacionados con la baja definitiva de bienes obsoletos en distintas áreas municipales.

Se aprobaron por mayoría los despachos de las Comisiones de Obras Públicas, Vialidad y Transporte, y de Interpretación, Legislación y Seguridad Pública sobre el sentido de circulación vehicular en el sector de ingreso al Parque debido a la construcción de una rotonda en la avenida Pellegrini.

Se aprobaron por unanimidad los despachos sobre la aceptación de donaciones de feriantes en la Fiesta Nacional de la Miel - Azul 2024, y la regulación para la gestión de residuos derivados de aceites vegetales.

Se aprobó por unanimidad la adhesión a la Ley provincial 15.403 para el Sistema Provincial de Cuidado Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer.

Se aprobó por unanimidad la declaración del balneario municipal “Almirante Guillermo Brown” como Patrimonio Cultural-Natural del partido de Azul y la reglamentación de su uso seguro.

Notas Recibidas y Respuestas a Expedientes:

Se giraron a Presidencia notas relacionadas con deudas del automóvil dominio AA 622 ZZ, y solicitudes de interés cultural para las XIV Jornadas de Arte y Derecho sobre Inteligencia Artificial.

Se giraron a Presidencia respuestas a comunicaciones sobre adjudicatarios de los programas “Construyendo Chillar” y “Construyendo Cacharí”, y rampas reglamentarias.

Informes:

Se giraron a Presidencia los informes de los Juzgados de Faltas Nº 1 y Nº 2 del partido de Azul correspondientes al mes de julio de 2024.

La sesión concluyó con la aprobación de todos los temas tratados y una visión hacia la próxima agenda legislativa. Foto: Héctor García