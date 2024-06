Accidente de tránsito en la ruta 3: Colisión sin Lesionados

Ayer viernes, pasadas las 22.30 hs, se produjo un accidente de tránsito en el kilómetro 301 de la Ruta Nacional 3, en cercanía la ingreso a la ciudad de Azul.

El incidente involucró a dos vehículos: un Renault Megane de color negro, dominio LSN-525, conducido por Luis María Bianchi Etcheverry, de 71 años domiciliada en San Isidro, y un Volkswagen Suran de color rojo, dominio MZH-263, conducido por Rafaela Rocío López, de 39 años residente de Azul.

La colisión no obstruyó la calzada, permitiendo la continuidad del tráfico sin mayores inconvenientes. No hubo intervención de nosocomios, ya que no se registraron lesionados.

Según información oficial, los factores del camino se encontraban en condiciones óptimas: la calzada estaba seca, con buena señalización, en una recta y durante la noche, siendo la causa aparente del accidente una distracción.

En el lugar, trabajaron efectivos policiales de Vial Azul y agentes de peajes Corredores Viales.