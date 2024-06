Se desarrolló el Torneo Regional de Atletismo

Este fin de semana se llevó a cabo un Torneo regional de atletismo en la pista municipal ubicada sobre Av. Bidegain. Del encuentro participaron más de 130 atletas de nuestra localidad y de distintas ciudades de la región, entre ellas Olavarría, Benito Juárez, Rauch, Veinticinco de Mayo y Barker.

Algunos de los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Velocidad 40m Mixto: Martina Masson de Benito Juárez.

Sub 14 Femenino 80m: Albertina Fitte de Azul.

400m Mixto: Iñaki Arringuendi de Olavarría.

100 m: Franchesca Bañoglioli de Olavarría.

80m Bautista Balistrere de Olavarría.

Salto en Largo Sub 14 Sarguine Tomas Benito Juárez. Salto en Largo Sub 18 Gómez Leonel de Veinticinco de Mayo. Largo Femenino Sub16 Sofía Maldonado de Benito Juárez. Sub 14 Albertina Fitte de Azul.

Salto Alto Femenino. Sub 14 Helena Polpadre de Rauch. Sub 16 Marina Ripol de Azul. Sub 18 Luisina Tito de Benito Juárez. Masculino Sub 18 Yañez Juan de Benito Juárez. Sub 16 Federico Biscay de Rauch.

1000 Sub 12 Mixto Agustín Estévez de Veinticinco de Mayo.

1200 Sub 16 Masculino Nicolás Pezet de Olavarría. Femenino Jimena Ingliso de Olavarría.

1500 m Sub 18 Femenino Sofía Pelion de Rauch. Masculino Mateo Navarro de Veinticinco de Mayo.

Lanzamiento de la Bala Sub 18 Masculino Leonel Gómez de Veinticinco de Mayo. Femenino No Videntes Bianca Fiser de Benito Juárez. Bala Sub 16 Masculino Joaquín Acuña de Rauch. Sub 16 Femenino Borda Guadalupe de Veinticinco de Mayo. Bala Sub 14 Femenino Alma Sequeira de Villa Cacique. Bala Intelectual Abril Gonzales de Rauch. Bala Sub 14 Masculino Tomás Sacghini de Rauch.

Jabalina Sub 16 Masculino Santiago Ripoll de Azul. Sub 14Joaquín López de Benito Juárez. Jabalina Sub 14 Femenino Valentina Portillo de Veinticinco de Mayo. Sub 16 Femenino Guadalupe Borda de Veinticinco de Mayo.

Posta 5x80 Mixto Olavarría.

Posta 4x100 Mixta Olavarría A.

Foto: Lucas Tedesco