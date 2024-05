Continúa la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2024

Al respecto, esta mañana en la cancha del Club River Plate Azuleño, comenzó la modalidad Juveniles con la disciplina fútbol 11 sub 16. En el mencionado espacio también jugarán las categorías sub 14, sub 18, libre y se concretarán otros deportes, tales como fútbol 5, fútbol playa y futsal.

Cabe recordar que tiempo atrás inició la modalidad Adultos Mayores donde al momento se ha disputado caminata, pesca, tejo y taba. En este sentido, durante la jornada de hoy en las instalaciones de Patio Moreno, tuvo lugar la actividad lotería.

En este marco, el intendente Nelson Sombra – acompañado por el director de Deportes Macedonio Marcovecchio- compartió la jornada junto a los competidores. En la oportunidad, el mandatario saludo y alentó a los presentes por el participar de la competencia en búsqueda de representar al Partido.

Además, se informa que la fase municipal seguirá todo el mes de junio. Posteriormente se llevará adelante la etapa regional en los meses de julio y agosto; y la etapa interregional en septiembre. En tanto, la final será en Mar del Plata del 27 de octubre al primero de noviembre. Foto: Lucas Tedesco