Cómo evitar el robo de una cuenta de WhatsApp

En plena era digital, WhatsApp se ha convertido en una parte esencial de nuestra identidad en línea. La confianza implícita en la autenticidad de los perfiles en la aplicación ha reducido la desconfianza y bajado las barreras de sospecha. Sin embargo, esta confianza se ha convertido en un blanco para los ciberdelincuentes, que buscan apoderarse de tu cuenta de WhatsApp con el objetivo de suplantar tu identidad y estafar a tus contactos, explicó el Fiscal Dr. Lucas Moyano.

Los estafadores emplean diversas estrategias para tomar el control de tu perfil de usuario, impidiendo tu acceso a la cuenta. La validación de la cuenta de WhatsApp requiere un código de verificación, el cual los criminales buscan obtener mediante engaños, al que acceden por envío del propietario de la cuenta.

La modalidad de estafa comienza con una llamada telefónica, donde el delincuente se hace pasar por una entidad oficial o privada, como Mi Argentina o Cuidar, el Ministerio de Salud o incluso empresas privadas como Mercado Libre. Bajo pretextos como completar esquemas de vacunación o informar sobre premios ganados, persuaden a la víctima para que comparta un código de seis dígitos que acaba de recibir por mensaje SMS. En realidad, este código permite al estafador habilitar e iniciar el perfil de WhatsApp en otro dispositivo, afirmó el especialista en ciberdelincuencia.

Además, explicó Moyano que es crucial comprender que para activar una cuenta de WhatsApp en otro dispositivo, no es necesario que sea en un teléfono con el mismo número de chip. Se puede habilitar incluso en un teléfono sin línea, solo con Wi-Fi, siempre y cuando se tenga el código de verificación enviado por mensaje SMS al número de teléfono original.

Una vez que el estafador toma el control de la cuenta de WhatsApp, se comunica con los contactos de la víctima, utilizando engaños para convencerlos de enviar dinero, ya sea bajo la excusa de un accidente o la venta de moneda extranjera a un precio más bajo que el mercado.

Cómo evitar ser víctimas:

Desconfianza en Internet: No toda persona en línea es quien dice ser.

No compartir información personal: Nunca compartir códigos, claves, datos bancarios o información sensible con desconocidos.

Autenticación de dos pasos: Activar esta capa de seguridad en cuentas de WhatsApp y redes sociales para verificar la identidad real del titular de la cuenta.

Verificación de la información: En caso de duda, buscar información en los canales oficiales de entidades públicas.

No reenviar mensajes sospechosos: Evitar reenviar mensajes de procedencia dudosa a nuestros contactos.

Confirmar transacciones: Antes de realizar envíos de dinero, comunicarse telefónicamente con el contacto para verificar la autenticidad de la situación.

Denuncia inmediata: En caso de sospecha, efectuar la denuncia correspondiente en la comisaría, fiscalía o al email [email protected].



La adopción de medidas de seguridad digital y la conciencia de los peligros en línea son esenciales en un entorno cada vez más digitalizado. La vulnerabilidad está directamente relacionada con el nivel de conciencia que tengamos sobre los riesgos existentes en la red. Debemos mantenernos alerta y protegidos frente a las estafas digitales, remarcó el Fiscal Moyano.

Lucas Moyano, Agente Fiscal, Experto en Ciberdelincuencia y Tecnologías Aplicadas a la Investigación (Universidad Austral – Argentina- y Universidad Abat Oliba CEU – Barcelona, España). Actualmente en trámite la Especialización de Cibercrimen y Evidencia Digital de la Facultad de Derecho de Buenos Aires.- Miembro de la Asociación Argentina de Lucha contra el Cibercrimen; Capa 8, OCEDIC.