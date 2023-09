Expo UNICEN Azul 2023

La Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) se prepara para recibir a cientos de estudiantes de último año de escuelas secundarias del Partido de Azul en la Expo UNICEN Azul, un evento educativo que brinda a los jóvenes la oportunidad de explorar las ofertas de carreras de grado y los servicios que ofrece la universidad.

La Expo UNICEN Azul se llevará a cabo el próximo viernes 15 de septiembre en el Campus Universitario de Azul, ubicado en la Av. República de Italia N° 780, a partir de las 8:30 horas.

Durante todo el día, los jóvenes tendrán la oportunidad de conocer de cerca las diversas opciones de estudio y los servicios disponibles en la universidad.

El evento comenzará con la inauguración a las 8:30 horas, que estará a cargo del Rector de la Universidad, Marcelo Aba, y otras autoridades académicas.

Mañana: La programación de la mañana incluye charlas informativas sobre becas y servicios de bienestar estudiantil, así como presentaciones de diferentes facultades:

La Facultad de Derecho presentará "¡Súmate a la liga de la Justicia! Estudia en la Facultad de Derecho UNICEN."

La Facultad de Arte abordará la pregunta "¿Cómo vivir del Arte y no morir en el intento?"

La Facultad de Ciencias Veterinarias explicará lo que hacen los Tecnólogos en Alimentos y los Veterinarios.

La Facultad de Ciencias Exactas ofrecerá una charla informativa.

Además, habrá una clase de yoga para promover la salud integral de los estudiantes.

Tarde: Durante la tarde, se repetirán las charlas de bienestar estudiantil y la clase de yoga. Las facultades presentarán nuevamente sus propuestas educativas:

La Facultad de Derecho invita a los jóvenes a unirse a la "Liga de la Justicia" estudiantil.

La Facultad de Arte ofrecerá consejos sobre "Cómo vivir del Arte y no morir en el intento."

La Facultad de Ciencias Veterinarias describirá las oportunidades para los Tecnólogos en Alimentos y los Veterinarios.

La Facultad de Ciencias Exactas brindará información sobre sus programas.

La Facultad de Agronomía les dará a conocer su mundo en "Somos AgroUNICEN".

La Facultad de Ingeniería planteará que "La ingeniería no es para vos..."

La Facultad de Sociales invita a descubrir más sobre sus carreras en "Estudiá en Sociales".

La Unidad de Enseñanza Universitaria Quequén destacará la importancia de la logística en la profesión.

La Facultad de Ciencias de la Salud se enfocará en la formación comprometida con la salud pública.

La Facultad de Ciencias Humanas responderá a la pregunta "Y en Humanas, ¿Qué estudiamos?"

La Facultad de Ciencias Económicas presentará las infinitas posibilidades de su formación.

Además de las charlas informativas, los estudiantes secundarios tendrán la oportunidad de participar en actividades recreativas y talleres programados durante todo el día. También podrán conocer los servicios que ofrece la UNICEN, como salud, becas, deportes, biblioteca, barrio y comedor universitario, entre otros.