Alertan a la comunidad por estafas telefónicas

Autoridades policiales advierten a la población sobre esta creciente amenaza y brindan consejos vitales para evitar caer en las estafas virtuales que se están realizando en nuestra ciudad.

Las estafas telefónicas son una forma de fraude en constante evolución, y los delincuentes detrás de ellas utilizan diversas artimañas para engañar a las personas. Por esta razón es esencial estar atentos para no ser víctimas y protegerse.

Si recibes una llamada telefónica inesperada de un remitente desconocido o con un prefijo extraño, la recomendación es simple: cuelga de inmediato. No sigas la llamada "por curiosidad" o por cualquier otro motivo, ya que esto podría dar a los estafadores la oportunidad que buscan.

No compartas información personal: Nunca reveles información personal como tu número de seguro social, dirección o fecha de nacimiento por teléfono.

Nunca comuniques información bancaria: Los estafadores a menudo se hacen pasar por representantes de bancos y solicitan detalles bancarios.

Si el prefijo del que te llaman no te resulta familiar, es mejor no contestar.

No devuelvas llamadas perdidas de números desconocidos: Si recibes una llamada perdida de un número que no conoces, no llames de vuelta sin antes verificar la autenticidad del número.

Busca el teléfono en Internet si te resulta extraño o sospechoso: Una rápida búsqueda en línea puede revelar si el número está relacionado con estafas reportadas previamente.

Bloquea todos los números de posibles estafas telefónicas: Utiliza la función de bloqueo de tu teléfono para evitar futuras llamadas de estafadores.

Bloquea prefijos de los que hayan alertado las autoridades: Si las autoridades han advertido sobre un prefijo en particular, bloquea ese rango de números.

No hagas transferencias ni vayas al cajero automático, aunque te lo pidan: Los estafadores a menudo solicitan dinero o transacciones financieras. No sigas sus instrucciones.

No envíes fotos de documentación personal: Nunca compartas imágenes de tus documentos personales, como tu DNI o pasaporte, por teléfono.

Al mismo tiempo, las autoridades policiales advirtieron que hoy, personas fueron estafadas por llamados que decían provenir de la empresa La Anónima.

Según denunciaron dos vecinas, hoy recibieron del número 08007770222 un llamado de estafadores que se hicieron pasar por empleados de la empresa La Anónima, y luego accedieron a sus cuentas de WhatsApp y sus cuentas DNI.

Es importante destacar que ninguna entidad legítima solicitará este tipo de información por teléfono ni enviará a alguien a tu casa para retirar dinero. Si alguien se presenta en tu domicilio bajo pretextos sospechosos, como cambiar dinero, comunicate de inmediato con la policía y no entregues nada.

En respuesta a estos hechos, desde la Comisaría Primera de Azul recomiendan contactarse al 911 o al teléfono 2281 431743 para informar la situación.