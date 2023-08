La Aduana suspendió las exportaciones de Azul Natural Beef

En el contexto de las actuales negociaciones en torno a los Precios Justos para la carne vacuna, en respuesta a la devaluación del dólar oficial, la Aduana ha emitido una medida de suspensión dirigida a tres frigoríficos exportadores, entre ellos Azul Natural Beef, AMT Sud y On Beat. Estas medidas, basadas en presuntas irregularidades en sus operaciones de comercio exterior, han resultado en la prohibición de sus actividades de importación y exportación. De manera conjunta, se estima que estos frigoríficos han evadido alrededor de US$24,5 millones.

La determinación de la Aduana, presidida por Guillermo Michel, se basó en el artículo 97 del Código Aduanero y fue precedida por una investigación que involucró intercambios de información a nivel internacional. En vista de estas irregularidades, los frigoríficos señalados tienen un plazo de 45 días para regularizar sus situaciones ante la Aduana.

Uno de los frigoríficos afectados, Azul Natural Beef, habría incurrido en prácticas irregulares a lo largo de dos años, utilizando un intermediario radicado en Chipre, Altothea Limited, para canalizar el 100% de sus ventas a Chile. Según informes de la Aduana, esta estrategia se empleó para documentar el total de sus exportaciones a Chile a través de este intermediario. La firma chilena involucrada en este proceso fue Comercializadora Interandina SA. Durante el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2022, se sostiene que Azul Natural Beef realizó refacturaciones con un tercer operador, subfacturó exportaciones en un 30% y dejó de liquidar más de US$3,5 millones en el país.

Asimismo, se destaca que Azul Natural Beef había realizado operaciones directas con el comprador chileno entre 2018 y 2020. No obstante, la Aduana detectó que, al involucrar al intermediario chipriota, la firma comenzó a subfacturar sus exportaciones en un 30%, según lo evidenció el intercambio de información con Chile.

La relación entre Azul Natural Beef y el intermediario chipriota también se examinó en términos de "vinculaciones no declaradas". Se encontró que el actual director comercial de Altothea Limited tenía experiencia previa en Azul Natural Beef SA, lo cual se mencionaba en su perfil en una red social empresarial. Además, se puso en evidencia que Azul Natural Beef era el único frigorífico argentino que registraba operaciones con la empresa pantalla en Chipre.

Las acciones cuestionadas aparentemente tenían la intención de reducir la base imponible de las operaciones y evitar la liquidación de más de US$3,5 millones en Argentina.

En el caso de las otras dos empresas suspendidas, AMT Sud SA y On Beat SRL, se les acusa de faltantes en el ingreso de divisas. AMT Sud SA, que ya había sido suspendida anteriormente, no habría liquidado US$18,277,022 correspondientes a 169 operaciones de exportación. On Beat SRL, por su parte, habría dejado de ingresar US$2,791,829, resultado de 28 permisos de embarque.

Estas suspensiones y acusaciones han generado un debate en el ámbito de la industria cárnica y ponen de manifiesto la necesidad de mantener una mayor supervisión y regulación en las operaciones de comercio exterior en el sector.