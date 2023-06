El Intendente visitó a emprendedora beneficiaria del PEI

Ayer, el intendente Hernán Bertellys -acompañado por la directora de Capacitación y Empleo Marisabel Romay– visitó a la emprendedora Andrea Grimaldi, quien es peluquera y beneficiaria del Programa Empleo Independiente (PEI).

Cabe recordar que dicho programa permite a los microemprendedores, a través de la capacitación de Gestión Empresarial y una ayuda económica, acceder a la compra de nuevas herramientas laborales.

En la ocasión, el jefe comunal expresó que “nos llena de satisfacción llevar adelante estas gestiones donde se siguen incorporando emprendedores. Andrea en su peluquería, es un sueño que se va cumpliendo, además de ser un ingreso familiar. Los emprendedores hacen la parte más importante y desde el municipio los acompañamos”.

Por su parte, Romay destacó que “continuamos trabajando. Hoy con Andrea quien ya recibió el subsidio económico y estamos activando diferentes acciones con el fin de seguir articulando. También escribimos los 28 proyectos presentados en esta nueva etapa del programa. Seguimos trabajando la oportunidad ya que esto permite afianzar los emprendimientos”.

Las palabras de la emprendedora

En tanto, Grimaldi se refirió a su experiencia durante la capacitación donde contó que “fui al municipio a realizar un trámite y me encontré con los chicos del área de Empleo quienes me contaron sobre el Programa Empleo Independiente y obviamente me sumé. Durante los cuatro meses del curso se conformó un grupo de trabajo hermoso”.

“Yo me anoté al proyecto por el aire acondicionado, por todo lo que conlleva el acondicionamiento de mi espacio de trabajo y como al realizar la compra me sobró dinero, pude acceder a la segunda compra destinada a herramientas de trabajo las cuales impactan de manera muy positiva en mi trabajo”-manifestó la emprendedora.

A través del subsidio la beneficiaria adquirió un aire acondicionado, una planchita, buclera, secador, tijeras, cepillos, entre otros insumos laborales.

Las personas interesadas pueden contactase a la línea telefónica (2281) 596050. Foto: Lucas Tedesco