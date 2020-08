Víctima de la burocracia estatal pide que le restituyan la jubilación por discapacidad

Tengo una jubilación extraordinaria por discapacidad ya que tengo dos intervenciones hechas al corazón, la ultima fue en Octubre del 2017, de la cual quede 30 días en coma, anterior a esta intervención tuve 3 infartos, y tuve también 2 ACV, la primera intervención fue en el año 1998. Tengo 3 hijos a cargo que viven conmigo, y dependo exclusivamente de esta jubilación para vivir.

En el mes de junio cuando voy a cobrar la jubilación veo que no estaba depositada, me comunico con Anses para ver qué había pasado y me dicen que desde la Superintendencia de Riesgo del Trabajo habían suspendido el beneficio porque no me había presentado a una Junta Médica, no me presenté ya que nunca me avisaron ni me notificaron de dicha Junta Médica. Entonces solicito que se arme la Junta así me pueden dar el alta nuevamente y me dicen que no la pueden armar porque están de Licencia por el Covid19. Ahora yo me pregunto cómo pueden suspender un beneficio estando de Licencia, pero no pueden armar una Junta Médica, ni siquiera dar el alta hasta que se pueda armar la Junta mencionada. Esta fue la única respuesta que tuve de la Superintendencia.

Mi caso lo lleva adelante la Defensoría Federal, ellos quisieron presentar un oficio pidiendo la Junta Médica o que den el alta provisoria hasta poder hacer una nueva Junta, y la abogada de la Superintendencia se negó a recibirlo porque esta de Licencia. La defensoría sigue adelante con el trámite por vías judiciales, pero esto va a tardar un buen tiempo más, y yo necesito una respuesta urgente ya que no fue mi error, nunca fui notificado, por lo que, lo que están haciendo es una barbaridad y un abandono de persona.

En plena pandemia se dan el lujo de suspender una jubilación por discapacidad, pero no pueden hacer nada para reactivarla.

Otro detalle que llama mucho la atención es que en Mar del Plata la Superintendencia está trabajando, pero la Oficina de acá, de Azul no.

Desde Anses la única respuesta que tuve fue que ellos no tienen nada que ver, que los que determinan el alta, suspensión o baja de la jubilación son los de la Superintendencia, y desde la Superintendencia me dicen que hasta que pase la Pandemia no pueden hacer nada.

Mi único sustento es la Jubilación, ya que no puedo trabajar por las deficiencias que tengo y tengo 3 hijos que alimentar, ya llevo 2 meses sin cobrar y no tengo como subsistir, tuve que mudarme junto a mis hijos que tienen 3, 6 y 7 años a la casa de mis viejos porque no tengo ni para comer. También tengo 2 hijos en La Plata de 9 y 12 años, a los que tengo que pasar alimento y no he podido hacerlo.

Es por todo esto que quiero hacer público lo que me ocurre, para ver si alguien puede ayudarme o tenga más llegada con la Superintendencia o Anses, para regularizar mi situación. Firma: Santiago Goyeneche