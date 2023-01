Recomendaciones para el cuidado de los menores en las redes sociales

La semana pasada, se conoció la triste noticia de una menor de 12 años que murió en el dormitorio de su casa, luego de realizar el reto viral de una red social muy utilizada entre los adolescentes “TIK TOK”. Este hecho no es un hecho aislado, sino que lamentablemente se ha cobrado varias vidas.

Por ello, el fiscal Moyano afirmó que “nos debe llevar a la reflexión de la imperiosa necesidad de la implementación en el ámbito general de políticas públicas para su prevención”, y añadió “además, debemos adoptar dentro del seno familiar acciones positivas para cuidar a nuestros niños”.

¿Cuál es la primer medida que debemos adoptar? Sin ningún lugar a dudas involucrarnos con la tecnología, y acercarnos a ella para acercarnos a nuestros hijos, explicó el funcionario público.

Al respecto, y profundizando en el tema, Moyano manifestó que como adultos responsables es fundamental la presencia activa en la vida online de nuestras niñas y niños, debemos abandonar la excusa fácil de “yo no entiendo de tecnología” o “no me interesan las redes sociales”. Por el contrario, tenemos que investigar, saber cómo se utiliza la red social que más presencia tiene en los menores, qué peligros tiene, a qué se ven expuestos y sobre todo acompañarlos en un uso seguro, estar a su lado y guiar sus primeros pasos en ellas, enseñarles lo que no deben mostrar, lo que les puede dañar el cuerpo o la mente y que los expone a la violencia; y si uno no está dispuesto a ello debe evaluar si debe dar un dispositivo telefónico o acceso a redes sociales.

¿Qué es tik tok?

Es una aplicación de origen Chino que permite crear y compartir vídeos cortos: de 3 a 15 segundos o de 30 a 60 segundos, con una duración máxima de 3 minutos, y que en su gran mayoría cuenta con usuarios jóvenes, chicos y chicas menores de 20 años.

Sobre dicha plataforma, el titular de la UFI 22, reveló que en la plataforma es muy popular el contenido denominado “challenges”, retos o desafíos. Y expuso que allí un usuario propone un reto, y luego es replicado usando el mismo hashtag o etiqueta.

Esta clase de retos virales son la realización de una prueba filmada - en video -y pueden poner en riesgo la vida o la integridad física y/o psicológica de las personas, y/o en donde además su intimidad puede verse expuesta públicamente y/o vulnerada, aseveró Moyano.

Ejemplo de ello es el llamado “blackout challenge” (Desafió del apagón), que consiste en aguantar la respiración durante el máximo tiempo posible, siendo el desmayo la consecuencia de ese “apagón” físico y mental que sufre la persona. Luego, quien lo realizó debe contar su experiencia en un video y compartirlo al resto de la audiencia pública, su audiencia.

Esta situación, dijo Moyano, nos debe llevar a la pregunta necesaria de ¿Por qué participan? La respuesta puede ser la búsqueda de atención y/o aceptación en su entorno social.

¿Cuáles son los riesgos en las redes sociales? Dentro de estos riesgos podemos mencionar la exposición de datos personales, ya sea de la intimidad de la persona o datos más sensibles como puede ser mostrar el colegio al que asiste, o compartir la ubicación.

Por ello debemos configurar su privacidad para que solo las personas que elijamos puedan ponerse en contacto. Enseñarles a que no deben aceptar desafíos o retos que los pongan en peligro.

No aceptar a desconocidos; no toda persona es quien dice ser en la realidad y siempre debemos remarcarle eso. Debemos instruir para que no critiquen ni maltraten a los demás, y regular el tiempo de uso para que no se vuelva una adicción

Además, subrayar que si alguien los acosa siempre deben poner en conocimiento a un adulto de confianza.

¿Mamá - papá como podemos prevenir los riesgos en Tik Tok?

1.- A la hora de plantearnos cuándo y cómo queremos adentrar a nuestros hijos en las redes sociales, los adultos podemos dotarles de los conocimientos necesarios para desenvolverse.

La mejor manera de preparar a los menores es enseñarles a tener un pensamiento crítico y potenciar la reflexión, respetar los límites y enseñar a ponerlos, ya que les ayudará a crecer a nivel emocional y a desarrollar una autoestima sana.

Es necesario una comunicación abierta sobre los retos de los que hablan en su círculo de amigos, conocer que opinan sobre ese reto, y asegurarse de que entiendan los riesgos para que comprendan que no vale la pena exponerse.

2.- Respetar las edades mínimas para tener un perfil en una red social (la mayoría necesita al menos 13 años), ello nos llevará a pensar si nuestros menores están preparados para interactuar y responder adecuadamente a las distintas situaciones que se le presente en la vida online.

3.- Enseñarles a cuestionar lo que ven, y no que consuman pasivamente lo que la plataforma ofrece.

4.- Ver que influencers o streamers siguen nuestros menores, y ponernos en conocimiento sobre sus intereses y gustos.

5.- Orientarlos en la selección de contenido sano, acorde a los gustos personales de cada uno.

6.- Mostrarles que no todo lo que se ve en redes sociales es real.

7.- Enseñarles que tener seguidores no es el único modo de sentirse feliz.

8.- Preguntarnos por qué necesitan cumplir con esos retos virales.

A modo conclusión, el fiscal remarcó que “debemos pensar que la tecnología nos genera nuevos temas de dialogo, como cuando éramos chicos nuestros padres nos preguntaban cómo te fue en la escuela o en el club, ahora se hace imprescindible hablar de cómo te fue en tu día de Internet”.

“Como adultos responsables tenemos la obligación de investigar, actualizarnos y conocer las plataformas que usan nuestros hijos para que hagan un uso seguro y evitar la exposición a muchos peligros pero que tampoco sean huérfanos digitales” finalizó el Dr. Lucas Moyano.

Lucas Moyano, Agente Fiscal titular de la UFIJ N.º 22 de Azul, Agente Fiscal Subrogante UFIJ N.º 19 Olavarría. Experto en Cibercrimen (Universidad Austral (Argentina) Abbat Oliva (España)