10 de junio día de la Seguridad Vial

En el día de la Seguridad Vial, Marcelo Lobrundo referente azuleño de “Estrellas amarillas” comentó que son más de 8700 las muertes que ocurren al año, sin contar las familias de los fallecidos que también son víctimas de tránsito.

El promedio de edad de las víctimas 35 años, y las principales causas de accidentes son:

No usar casco en moto

Alcohol al volante (el que bebe no conduce)

No respetar las velocidades máximas

No usar cinturón de seguridad

Uso del celular manejando.

Estas causas entre otras nos llevaron a los primeros lugares junto con México por muertes en siniestralidad vial.

El día que se den cuenta de invertir en concientización y seguridad vial en las escuelas del país se darán cuenta toda la plata que se ahorran ya que lo que no se invierte en educación vial lo absorbe el sistema de salud pública, ya que se gastan millones de pesos en atender personas por siniestros viales.

Digo siniestros ya que no son accidentes, y el 90 % de los siniestros viales son evitables, porque se deben a fallas humanas.

Familias enteras arruinadas por asesinos al volante que no respetan la vida de ellos ni la de los demás. Manejar bien no es saber andar en un vehículo a 220 km/h .manejar es respetar la ley 24.449 (ley nacional de tránsito). Y como siempre hemos repetido, “Si se puede evitar no es un accidente”.

Citamos la frase del payador amigo Marcelo Divenuta “Por eso amigo, si transita por las rutas argentinas no necesitas del alcohol, él... el puede arruinarte el día”.