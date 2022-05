Comunicado del Consejo Consultivo de la Unidad Académica de la Escuela Normal

Comunicado

Familias: Como ya lo hemos comunicado con anterioridad, están al tanto de los inconvenientes que se han generado por la falta de mantenimiento en el sistema de calefacción del edificio.

Frente a esta problemática, la institución se encuentra realizando todas las acciones que están a su alcance para encontrarle una solución definitiva.

A la reparación de una pérdida en una de las calderas, que se realizará este jueves 19 de mayo, deberá sumarse una obra mayor para ponerlas en funcionamiento duradero. Otro profesional ha sumado un diagnóstico y un nuevo presupuesto de la obra necesaria, para que el Consejo Escolar decida e implemente acciones en ese sentido.

Téngase en cuenta que la caldera que será reparada solo afecta al sector de Nivel Inicial y un aula de Nivel primario.

No obstante, frente a las bajas temperaturas que se vienen sucediendo en nuestra ciudad y el pronóstico meteorológico para el resto de la semana, el Consejo Consultivo de la Unidad Académica ha resuelto que, en tanto las obras no hayan sido realizadas, se reducirá el horario presencial en todos los niveles del establecimiento, con el siguiente esquema, en el entendimiento de que las horas en que no se concurra al mismo son las más frías del día, a fin de garantizar las condiciones indispensables para que las alumnas y los alumnos permanezcan en el aula.

Entendemos que un cambio en los horarios puede desorganizar la vida cotidiana familiar y por tal razón hemos intentado modificarlo en el menor grado posible. Y de la manera más coordinada que se pudiera, para que las familias no lo resientan.

Los niveles Inicial, Primario y Secundario, entrarán a las 9 horas y saldrán en el horario normal.

En la tarde, todos los niveles ingresarán en sus horarios habituales.

Nivel Inicial se retirará a las 16 horas

Nivel Primario, 16:30 horas

Nivel Secundario 16:45 horas.

Este escalonamiento se debe a que no sea desordenada la salida y al mismo tiempo que las familias que tienen hijos en distintos niveles no permanezcan esperándolos durante mucho tiempo.

Los institutos superiores que dictan clases en el edificio cursarán de 18 hs a 20 hs, por la misma razón.

Esto durará desde este jueves 19 de mayo hasta que la calefacción esté en condiciones que satisfagan las necesidades básicas de habitabilidad en cuanto a la temperatura.

En caso de que las temperaturas sean excesivamente bajas, se suspenderá esa jornada la asistencia a clases, previo aviso.

En caso de que la temperatura sea tolerable, también se evaluará volver a la normalidad por el tiempo que sea posible.

En todos los casos, la institución se compromete a que esas horas de menos no sean desaprovechadas pedagógicamente, a través de formas alternativas que la pandemia nos ha permitido desarrollar.

Entendemos asimismo que esta decisión implica un inconveniente a aquellas personas ligadas por algún servicio a este ordenamiento, como los transportes escolares. Sin embargo, nuestra prioridad es que los estudiantes de todos los niveles no sufran las consecuencias del clima en condiciones que no son las recomendables.

Hemos meditado esta resolución, que fue decidida dentro del Consejo Consultivo (en el que participan los directivos de todos los niveles), y al que fueron invitados delegados y delegadas del Nivel Secundario.

Escuela Normal Superior "B. Rivadavia" - Unidad Académica