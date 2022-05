Carta de la denunciante de la víctima de Altamirano

Sinceramente todo esto es una locura, jamás en la vida pensé que podíamos pasar por esto, enterarte que un ser amado (a mi sobrina), le arrancaron todo, si todo; perdiendo su inocencia... arruinando su infancia... matando sus sueños, es muy doloroso.

El día que me enteré de todo esto y a medida que me contaba por todo lo que había pasado, mi corazón se iba rajando de dolor, no podía (y aun no puedo) entender que existan personas así.

11 años, una criatura de 11 añitos era cuando empezó a vivir su calvario (ABUSO) y después de cinco años; a sus 16 recién, pudo sacar toda esa mierda que llevaba adentro; septiembre 2021… saben cuándo su progenitora se enteró de todo??

Cuando en una discusión, mi sobrina le dice todo lo que había estado pasando desde sus 11 años. Seguramente el shock no la dejó pensar a su progenitora que durante ese mes y medio siguió conviviendo con el violador, solo se “separó ” una vez que nosotros nos enteramos, si señores aunque no lo crean, y nunca jamás se le ocurrió venir y hablar, y buscar ayuda como cualquier madre lo hubiera hecho; solo me llamo cuando se enteró que su hija me lo había confesado, en ese momento lo que me dice es... ÉL ES EL PADRE DE MI HIJO, A LO QUE MI RESPUESTA FUE... QUE ME ESTAS DICIENDO??? EL VIOLABA A TU HIJA... (ahí silencio de su parte), entonces le comunico QUE YA HABIA HABLADO CON MI MARIDO Y EL CON SUS HERMANOS y solo se escuchó un grito desesperado de su parte...NOOOOO (su única preocupación era que la familia paterna se había enterado); esa fue mi única comunicación con su progenitora.

Mi sobrina seguía con su relato escalofriante de todo lo que este mal nacido le hacía, y lo que su progenitora trato de hacer ,fue tratar de convencerla de que el violador las iba a tener que mantener de por vida, o sea pagar casa, auto, estudios etc... en pocas palabras comprar su silencio, que linda forma de hacer justicia… increíble!

A partir de ahí empezó nuestra lucha por hacer justicia, denunciando ante la policía como se debe hacer, la cuál debería haber estado encabezada por la progenitora cosa que nunca pasó; tanto la familia paterna como materna (siempre exceptuando a la progenitora) estábamos y estamos unidos por nuestra niña, fue y sigue siendo un camino muy duro, para nada fácil, donde la menor tuvo que pasar miles de cosas, en donde atentar contra ella misma para aliviar un poco de su dolor, era moneda corriente, ella necesitaba a su Mamá... si a su Mamá, a la persona que la parió, y donde estaba su mama?? ausente siempre ausente... Sola, bah sola una forma de decir... Altamirano como un gran psicópata y manipulador que es, la convenció de que su propia hija mentía, y así volvió con él... abandonándola por completo... y ahí esta ella, metida en toda la movilización que la hermana del violador armó, aportando fotos y exponiéndola ante toda la sociedad, ensuciando el nombre de su hija para defender al violador y padre de otro hijo; una como madre (solo soy mamá del corazón) daría mi vida por mi hijo, y acá claramente no es el caso, le queda muy grande la palabra mamá.

Gracias a Dios nuestra niña, tiene una familia que siempre vamos a estar para protegerla, Su familia materna (abuela, tía/o, prima) que nunca la dejaron sola, y familia paterna; ella nos tiene a todos nosotros, a sus amigos, ojalá algún día puedas perdonarte tanto daño que le causaste a tu propia hija, y ojalá ella algún día te pueda perdonar… eso ya no depende de nosotros.

Gracias infinitas a todos los que nos apoyan día a día, familia, amigos y agrupaciones solo pedimos justicia sin apelar a las falacias y abusar del poder político como lo viene llevando adelante en el veredón del palacio de justicia la familia ALTAMIRANO

