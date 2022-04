Actividad del fin de semana de la Liga Azuleña de hockey

Sábado 2 de abril - DIVISIONES INFERIORES, sub 12, 14 y 16 mixto.

La actividad fue en el club Chacarita, y comenzó a las 10 de la mañana, en donde participaron River de Azul, la Escuela Municipal, Tiro Federal de Ayacucho, Unión Azuleña, Alumni, Azul Rugby y Chacarita.

Sub 12 jugó bajo la modalidad encuentro, en tanto sub 14 y 16 compitieron en modalidad relámpago, como torneo iniciación 2022.

En sub 14 el campeón de la jornada fue Unión Azuleña, que derrotó a Alumni en sooth out después de terminar 0 a 0 en el tiempo regular.

Unión lo gano 1 a 0 en los penales, con gol de Segundo Ciuffo. Mientras que el arquero Benjamín Ayala atajó 3 penales, y la arquera de Alumni Valentina Vásquez atajó 2.

En sub 16 el campeón fue Alumni Azuleño, en donde nuevamente la final fue contra Unión, que al igual que en sub 14 terminó 0 a 0. Alumni Azuleño ganó 1 a 0 en la definición por penales, con gol de Valentina Contreras, mientras que el arquero de Unión Mateo Ayala, detuvo 2 penales. Y quien tuvo una gran actuación en la final, atajando los 3 penales fue el joven Thomas Faure.

PRIMERA CABALLEROS. Fecha 1.

CLUB DE REMO 2 - 1 UNIÓN

Sábado 2 de abril, 20 hs (adelanto de fecha). En club de Remo se enfrentaron el local vs Unión Azuleña (último campeón de la división), en un partido fue muy parejo, de ida y vuelta. Iztueta Matías abrió el marcador para Remo, luego de un córner corto empató transitoriamente, anotando Nicolas Arrigoni para Unión. Y en "corto y termina", con gol de Iztueta (2), lo ganó Remo en el final.

JUARENSE 3 - 0 ARC

Domingo 3 de Abril. En la ciudad de Benito Juárez, en el club Juarense a las 10:30 hs se presentaron Juarense y Azul Rugby, siendo 3 a 0 para los locales en el debut del torneo de la LAH. Los goles de Juarense los anotaron Goitia Emiliano y González José en dos oportunidades.

Boca de Azul 0 - 4 Bancario

El domingo 3 de abril, a las 13 horas, en cancha de Boca de azul se enfrentaron Boca de Azul y Bancario Azuleño.

Con goles de Calderón Brian, Merloz Joaquín, Irinarne Matías y Pérez Matías gañó el club Bancario.

En el comienzo del partido los visitantes hicieron sentir su experiencia por sobre el debutante equipo de Boca, que a medida que fueron pasando los minutos supo hacer pie en el campo y presentar oposición a su rival.

PRIMERA DAMAS "B"

Zona A

ARC 2 - 0 Bancario

En Azul rugby, desde las 11 hs del domingo 3 de abril se enfrentaron Azul rugby y el club bancario, y aunque fue parejo, hubo más llegadas para el equipo borraja que lo ganó por la vía del córner corto. Los goles los hicieron: Scarssela Soledad y Corvino Lorena. Y de esta manera, el equipo dirigido por Carla Tornabene se quedó con los 3 primeros puntos en juego.

Estudiantes O. 1 - 0 Sp Piazza

El domingo 9:30 hs en la ciudad de Olavarría se disputó el segundo partido de la zona A, en donde se impuso el local por 1 a 0 con gol de Molinari Carina.

Libre: Escuela Municipal de Hockey.

Zona B

San Lorenzo (Rauch) 1 - 2 Club de Remo.

En la cancha del club San Lorenzo de la ciudad de Rauch, a las 10 hs, se disputó este encuentro de la zona B, que comenzó ganando el local con gol de Bloesma Urueabal Nuria.

Tuvo que esperar hasta el último cuarto el Club de Remo para llegar al empate, y fue Domínguez Mailin la autora del gol. Y sobre el final del partido Castro Pamela le dio el triunfo al equipo dirigido por David Grimaldi.

River 3 - 0 Chacarita

El domingo a las 10 hs, en club Chacarita, en donde el equipo de River fue el claro dominador del partido y derrotó a Chacarita 3 - 0 con goles de Gaitán Melisa, Buglione Alejandra y Gómez Milagros.

libre: Unión Azuleña.