Juegos Bonaerenses: Selecciones municipales jugarán un interregional

En el caso de nuestro distrito, se trata de tres conjuntos de hockey (sub sub 18 y 16 femenino y sub 14 masculino), dos de fútbol 11 (sub 18 y sub 14 masculino), uno de rugby sub 14, uno de futsal sub 16 y otro de vóley sub 15 masculino.

Los mismos jugarán durante octubre en fechas y lugares a confirmar, a partir de lo que se establezca y comunique este jueves en una reunión para definir las zonas de competencia interregional.

Por otro lado, Azul ya tiene asegurada la presencia de más de 60 participantes entre deportes y disciplinas individuales o en parejas que estarán en las finales a desarrollarse del 5 al 9 de noviembre en la ciudad balnearia.