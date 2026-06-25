La azuleña Laura Aloisi dejará su banca en la Cámara de Diputados bonaerense

La jefa de Gabinete del Municipio de Olavarría, Mercedes Landívar, asumirá a partir del 1 de julio como diputada provincial por la Séptima Sección Electoral, lo que implicará la salida de la legisladora azuleña Laura Aloisi de la Cámara de Diputados bonaerense.

La decisión fue confirmada a través de un comunicado oficial del gobierno de Olavarría, donde se informó que, desde esa fecha, Landívar continuará al frente de la Jefatura de Gabinete municipal, aunque ejercerá ese cargo ad honorem, es decir, sin percibir remuneración.

La dirigente de La Cámpora ocupará la banca para la que fue electa en los comicios de octubre de 2023. Durante este período, ese cargo fue ocupado por Laura Aloisi, quien había asumido como reemplazante.

Desde el punto de vista político, el regreso de Landívar a la Legislatura también modifica el mapa interno del oficialismo bonaerense. Con este movimiento, el sector Movimiento Derecho al Futuro, referenciado en el gobernador Axel Kicillof, pierde una banca en la Cámara de Diputados.

En el comunicado, desde la comuna olavarriense señalaron que “la continuidad en ambas responsabilidades refleja el compromiso de seguir colaborando con la gestión municipal, aportando su experiencia al equipo de gobierno local y, al mismo tiempo, fortalecer la articulación entre el Municipio y la Provincia de Buenos Aires desde la representación legislativa”.

Además, agregaron que “de esta manera, se busca consolidar una agenda de trabajo común que permita generar más oportunidades y respuestas para los vecinos y vecinas de Olavarría”.