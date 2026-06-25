El barrio para la Policía ya tiene fecha

Después de años de gestiones, el proyecto del barrio destinado al personal policial dio un paso decisivo. El intendente de Azul, Nelson Sombra, anunció que el próximo 1 de agosto está previsto el inicio de la construcción de 57 viviendas que se levantarán en el sector de Mujica y Maipú.

Según explicó el jefe comunal, la confirmación llegó desde la Caja de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, organismo que aprobó toda la documentación presentada para avanzar con la obra.

“Me acaban de comunicar que el primero de agosto, si Dios quiere, empieza a construirse las 57 viviendas”, expresó Sombra al dar a conocer la novedad.

El intendente destacó que el proyecto responde a una necesidad concreta del personal de seguridad. En Azul prestan servicio alrededor de 1.100 efectivos entre las distintas fuerzas policiales, muchos de los cuales requieren una solución habitacional.

Además del impacto social, el mandatario señaló que la ejecución del barrio generará empleo en el rubro de la construcción. En ese sentido, indicó que el Municipio trabaja de manera conjunta con el Centro de Formación Laboral N° 401 para capacitar mano de obra especializada, con el objetivo de que más trabajadores locales puedan acceder a las oportunidades que generará esta y otras obras.

De concretarse el cronograma anunciado, el inicio de los trabajos marcará el comienzo de uno de los desarrollos habitacionales más importantes destinados al personal policial en la ciudad en los últimos años.