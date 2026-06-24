El Club de Remo será sede de dos importantes competencias de hockey

La presentación a la comunidad de los detalles de ambos encuentros deportivos estuvo a cargo del presidente de Remo Alejandro Gau y el presidente de la Federación Tandilense de Hockey Marcelo Safenreiter, quienes estuvieron acompañados por el intendente Nelson Sombra.

En principio, Gau resaltó el trabajo que tanto desde el club que preside como desde otros espacios se está haciendo en la localidad para el desarrollo del hockey; en este marco indicó que “es un orgullo ser sede de un sub16 nacional y de un sub14 provincial; esto es importantísimo no solo para el deporte sino para Azul ya que vamos a poder mostrar la ciudad y sus lugares estratégicos”.

Por su parte, Safenreiter recalcó la calidad deportiva, la labor y las instalaciones del Club de Remo; el cual integra desde “hace muchos años la Federación Tandilense de Hockey; es un club que realmente está arraigado en la Federación y vemos que tiene un crecimiento enorme, que está trabajando muy bien, de hecho hay jugadores y jugadores que están en proyectos nacionales”-detalló.

En tanto, el Intendente enfatizó que “en Azul somos cuna de deportistas. Tenemos muy buenos talentos. Quiero hacer una mención especial para el Club de Remo, que después de más de un siglo de historia ha tenido una continuidad de criterio, de mirada al futuro, sin la cual es imposible poder avanzar”.

“Desde el Municipio nosotros también pretendemos poder acompañar todo este tipo de empresas, de miradas hacia el futuro, de consolidación del deporte que nos posiciona a nivel nacional”-agregó el jefe comunal.

Acerca de los futuros torneos, Sombra destacó que se trata de una enorme oportunidad para mostrar Azul, sus sitios emblemáticos y su gastronomía en un periodo que la ciudad tendrá un gran flujo de visitantes, por eso invitó a vecinos y vecinas a prepararse para recibirlos.

Los campeonatos

En la ocasión, se informó el desarrollo de dos torneos, por un lado el Campeonato Argentino de Clubes Sub16 que se hará del 1 al 4 de octubre y por otro, el Campeonato Regional de Clubes Sub14 del 10 al 13 de diciembre.

Ambos representarán la llegada a Azul de 16 equipos nacionales (8 por competencia), lo que significará más de 400 deportistas directos quienes estarán junto a sus respectivas delegaciones con entrenadores, preparadores físicos, dirigentes y familias.

Además de posicionar a Azul en el mapa deportivo argentino, los dos eventos generarán un impacto directo en la economía local a partir de la demanda de hotelería, gastronomía, comercios y servicios.

Nueva cancha

Durante la conferencia, se habló también de la construcción de una nueva cancha de césped sintético de agua, lo que permitirá recibir competencias de mayor jerarquía y torneos nacionales.