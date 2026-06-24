Mesa sectorial del COPRET sobre construcción, minería y energía

La actividad fue encabezada por el intendente Nelson Sombra, acompañado por el subsecretario de Producción, Comercio e Innovación Carlos Pagano. Además, participaron representantes de instituciones y sectores relacionados con la temática a nivel local, entre ellos referentes de canteras y de la construcción.

El encuentro tuvo como finalidad comenzar a relevar inquietudes y necesidades de los distintos ámbitos productivos para avanzar en la planificación de la formación y capacitación laboral con proyección al año 2027.

En este marco, se trabajó específicamente sobre minería, energías renovables y requerimientos técnicos del sector de la construcción.

A su vez, se analizaron estrategias vigentes y otras posibles a implementar.

Cabe destacar que las mesas sectoriales continuarán llevándose a cabo con el fin de abordar diferentes ejes temáticos y generar propuestas sobre los mismos.

Acerca del COPRET

En este contexto, se recuerda dicho organismo busca vincular los sectores públicos y privados con instituciones educativas a fin de generar acuerdos de colaboración y desarrollar estrategias y programas entre el sistema educativo provincial y los sectores relacionados al desarrollo de la producción y el trabajo.

La Ley N° 13.688 especifica que la finalidad del COPRET es “proponer políticas públicas que articulen la educación, el trabajo y la producción en el contexto del desarrollo estratégico nacional, provincial, regional y local” y “favorecer acciones destinadas a la promoción de la formación técnico-profesional, integrando las propuestas del empresariado y de los trabajadores, en coordinación con los Niveles y Modalidades”.

En tanto, la Resolución N° 4202/09 destaca la necesidad de generar espacios de participación en las comunidades y localidades para instrumentar una participación cada vez más activa de todos los sectores vinculados al mundo del trabajo y la producción con el sistema educativo, en particular con las ofertas de formación y capacitación enmarcadas en la Educación Técnico Profesional.

Además de promover el diálogo social de los actores del mundo del trabajo, el empleo y la producción como mecanismo permanente para la identificación y validación de necesidades sociales y su conexión con la modalidad de educación técnica profesional.