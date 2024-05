Resultado de la Liga mixta de Cesuar Voley

El pasado domingo 28 de abril marcó el inicio de la Liga Mixta de Cesuar Voley 2024 con su primera fecha e inauguración.

A lo largo del día se disputaron 8 partidos, comenzando a las 10 de la mañana y culminando a las 6 de la tarde.

Los resultados fueron los siguientes:

"No Nos decidimos" vs "Black&White" 2-0

"Danza Cu duro" vs "Bolitas Voleybol" 2-0

"Rejunte Verde" vs "No Nos Decidimos" 2-0

"Danza Cu duro" vs "Black&White" 2-0

"Rejunte Verde" vs "Bolitas Voleybol" 2-0

"No Nos Decidimos" vs "Danza Cu duro" 2-0

"Black&White" vs "Rejunte Verde" 2-0

"No Nos decidimos" vs "Bolitas Voleybol" 2-0

Desde Cesuar Voley, extienden el agradecimiento a todas las personas que se acercaron al club para disfrutar de este emocionante deporte. También agradecieron a los jugadores y jugadoras que participaron, contribuyendo al éxito de la jornada y a la organización del evento.

La próxima fecha se llevará a cabo el día domingo 26 de mayo de 2024.