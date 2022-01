La Municipalidad de Azul informa que el Ministerio de Cultura de la Nación –en el marco del Día Internacional de la Mujer que se conmemora el 8 de marzo- tiene abierta la convocatoria para participar del Premio Adquisición 8M, cuyo objetivo es exhibir y premiar obras realizadas por artistas mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias.

La inscripción cierra el 5 de febrero de 2022y podrán presentarse artistas de todas las disciplinas de las artes visuales, sin requerimientos de trayectoria. Las postulaciones se recibirán exclusivamente a través de la plataforma del Registro Federal de Cultura: somos.cultura.gob.ar.

La iniciativa busca continuar con una política de adquisición de obras de arte que visualice como criterio fundamental la necesidad de revertir la conformación patriarcal del patrimonio cultural nacional y la situación crítica de paridad de género en la conformación de las colecciones públicas.

​Se entregarán ocho premios de $600.000 cada uno. Las obras presentadas serán exhibidas en el Centro Cultural del Bicentenario “Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner” —si las condiciones sanitarias imperantes así lo permiten— para su posterior selección y premiación.

Se podrá presentar una sola obra por participante en cualquier técnica y/o soporte (pinturas, dibujos, grabados, fotografías, collage, esculturas, instalaciones y videos, entre otros), no siendo necesario ni excluyente que las obras sean inéditas. No se considerarán restricciones de fecha de realización ni de participación previa en exposiciones. En el caso de técnicas o disciplinas artísticas que admitan la multiejemplaridad, no se podrán presentar copias o ejemplares de obras que integren las colecciones de museos u organismos públicos.

Para obtener mayor información acerca de las Bases y Condiciones del Premio Adquisición 8M, las personas interesadas podrán escribir al [email protected]