Beto Hourcade: “Tengo una trayectoria solidaria y me han ensuciado”

Luego de que el Municipio informara sobre el cambio en las autoridades del Hogar San Francisco de Asís, y que algunos concejales hablaran de la necesidad de aclarar lo sucedido dentro de la Institución, Beto Hourcade quien era Director del lugar, brindó precisiones sobre lo ocurrido.

Hourcade atribuye la situación generada a dos cuestiones concretas, la primera a desprolijidades propias en el momento de rendir las cuentas, y la otra a asuntos meramente políticos, e indica a Carlos Peralta como la persona que lo aleja de su puesto laboral ya que sin consulta previa le dijo, “te voy a tener que dar las vacaciones”.

Además, explicó que cuando se acercó al hogar para rendir cuentas a la nueva Directora, habían cambiado hasta la combinación de las llaves.

Beto reconoció y admitió que la falta de rendición de cuentas por su parte es una desprolijidad, y la atribuyó a la vorágine del trabajo dentro del hogar sobre todo durante la pandemia, y dijo “tengo todo en mi poder para hacer la rendición y entregarla, ya que solo fue un retraso”. Reveló que cuando fue al hogar estaban los concejales de Podemos Azul afuera y que no solo les explicó todo, sino que se puso a disposición de ellos. En cuanto a la Cooperadora que funciona en el lugar, Beto dijo que, “hablé con el Pulga Seoane y Mari Fillol, les informé el retraso, y me dijeron que me tome mi tiempo para entregarlo”.

El referente de MASA aseveró “Uno tiene hijos y tiene familia, yo lo tomo con connotaciones políticas para pegarme a mi o a la gestión”. Y completó “Jamás me quedaría con algo que no es mío, yo no necesito cosas, no necesito dinero, yo vivo solo, mis hijos ya son grandes”, “más vale denme un kilo de pan y un paquete de fideos para poder cocinarle a la familia, el resto no me interesa”, sentenció.

Para finalizar, el ex funcionario expresó que no le molestaba lo ocurrido, solo se sentía dolido, porque “uno tiene una trayectoria en la ciudad, una trayectoria solidaria, y de golpe y porrazo que me ensucien así, me hizo mal”.

“Se pueden quedar todos tranquilos, está todo rendido y me quedé con todas las boletas y la documentación que avalan lo que digo” concluyó el referente de MASA.

Fotos de documentación con firmas en donde consta lo comprado y cobrado por el referente del Comedor Magali.

María Salinas, es el caso de una abuela a quien Beto administraba, y de quien dijo que están todos los gastos rendidos, con los comprobantes entregados al hogar.

En tanto, otro abuelo, Pablo Nilda, hay fotos con todos los gastos originados y la tarjeta entregada a su hijo, al igual que un resto de dinero que también administró. Pueden verse las firmas de los familiares con todas las rendiciones, afirmó Beto Hourcade.

Otro caso, es el de un abuelo a quien solo le cobraba y le entregaba el dinero, en donde Beto dijo que habló con la hija de Bohn quien se encuentra en Mar del Plata para entregarle toda la documentación.

En estos días se pudo acceder a una denuncia contra Beto Hourcade radicada en la UFI 2 caratulada “Averiguación de Ilícito”, formulada por un abuelo de apellido Gesnet, y efectuada en el mes de Mayo de 2021. Según fuentes judiciales, luego de la investigación realizada al respecto, la denuncia fue desestimada y archivada por falta de pruebas.