Azul cerró una gran participación en los Juegos Bonaerenses 2021

En la jornada definitiva, la pareja de beach vóley de Said Diab y Thiago Scarpello logró el segundo lugar del podio y aportó así la última medalla para Azul, tras caer en la final de categoría sub 16 masculino disputada en Playa Varese.

El resultado favoreció de manera muy ajustada a Pilar por 2 sets a 1 (16/21,21/15 y 18/16), en lo que fue el partido final de los cuatro días de competencia azuleña.

A un costado de la cancha, alentó durante todo el juego una ruidosa hinchada azuleña, conformada principalmente por deportistas que habían concluido sus competencias el día anterior. A ello se sumó para el cierre un importante número de público ya que, debido a la paridad del encuentro, el mismo se extendió más de lo previsto y se definió cuando ya estaban terminados todos los partidos que habían iniciado en forma paralela en las canchas montadas en el lugar.

Más medallas

Por otro lado, el día lunes nuestro municipio consiguió distintas medallas que llegaron desde las tres selecciones municipales clasificadas a las finales y por parte de competidores individuales en pruebas de atletismo.

En este sentido, en la Pista Municipal “Justo Román” y en forma casi simultánea, los jóvenes sub 18 Juan Arriéguez –abanderado de la delegación– y Nahuel Pedernera consiguieron sendas medallas de oro en lanzamiento de bala y salto en largo, respectivamente.

Arriéguez llegó al lugar más alto del podio con un lanzamiento de 18,30 metros, cinco metros por encima de quien terminó segundo, mientras que Pederneralo logró con un salto de 7,07 metros.

Por otro lado, en el Centro Municipal de Hockey la selección de hockey sub 16femeninole ganó 1 a 0 a Quilmes –gol de Agustina Ortiz– y de esa manera alcanzó la medalla de plata.

A su vez, en instalaciones del Pueyrredón Rugby Club en Parque Camet, los chicos de rugby sub 14 perdieron 14-10 con Lomas de Zamora pero aún así obtuvieron la medalla de bronce.

Finalmente y en su último enfrentamiento, el conjunto de fútbol 11 sub 18 masculino cayó ante San Isidro 3-2 en Club Banco Provincia –golesde Iván Martino y Tobías Martínez–, con lo cual también logró llegar al tercer escalón del podio y colgarse la segunda presea de bronce para Azul.

Estas medallas se sumaron a las obtenidas previamente por Milagros D’Amico (oro en 80 metros llanos sub 14), Marcial Martínez (plata en lanzamiento de martillo sub 16) y Ayrton Roldán (plata en acuatlón sub 14).

Otros resultados

En atletismo, compitieron también los siguientes azuleños:

- Ámbar Pais fue 7ª en salto en alto sub 18 femenino con 1,30 metros.

- Delfina Peroggi, 4ª en salto en largo sub 18 femenino con 4,93 metros.

- Tobías Cardoso, 4º en lanzamiento de disco sub 18 masculino con 45,17 metros.

- Santiago Etchepare, 6º en 1.500 metros sub 18 masculino con 4:25,47.

- La posta 5x80 metros sub 14 femenina compuesta por Catalina Moretto, Magali Robbiani, Valentina Carli, Morena Pratula y D'Amico Milagros finalizó 4ª con una marca de 55,03 segundos.

- La posta 4x100 metros sub 18 femenina conformada por Joselina Bartolomé, Agustina Serra, Bárbara Andrioli y Delfina Peroggi fue también 4ª con un tiempo de 55 segundos.

En ajedrez sub 16 femenino, Delfina Torrens finalizó en séptima posición.

En básquetbol 3x3 sub 18 masculino, Azul perdió su último partido 16-13 ante Cañuelas.

En tenis sub 16Ferreyra/Godoy vencieron a General Villegas 2 sets a 1 (1/4,4/2 y 5/10) y en sub 14 Romero/Pecorena fueron superados por Coronel Dorrego (5/3, 2/4 y 10-8). Ambas parejas quedaron fuera de las semifinales.

En tenis de mesa universitario femenino, Milena Rodríguez también se despidió en su zona clasificatoria al caer con Hurlingham 3 a 1 (12/10,11/9,7/11 y 11/2).

En malambo sub 15 para ambos sexos, dio su performance en el Teatro Auditórium Jano Lozano.