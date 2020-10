Autoconvocados del Lugones reclaman un incremento salarial al Gobierno de Kicillof

El día viernes, autoconvocados del Centro Cerrado Leopoldo Lugones, mantuvieron encuentros con Autoridades Provinciales de Niñez y Adolescencia, y com el Intendente Municipal de Azul.

Los trabajadores aclararon que en ninguna de las dos oportunidades participó el gremio ATE.

De la reunión con autoridades provinciales del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, participaron la Directora del Organismo, María Eva Asprella, la Subsecretaria de Promoción y Protección de Derechos, Andrea Balleto; el subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil, Omar Moya, el director de Abordaje Territorial, Diego Ginestra y el Director de la UGL XXX de PAMI de Azul, Nelson Sombra. Según se indicó los funcionarios se acercaron hasta el Centro “Leopoldo Lugones”, recorrieron el Instituto y pudieron observar el deterioro edilicio de la institución, tambien le entregamos nuestro petitorio y mantuvimos una larga charla donde se pudieron tratar varios temas. Entre esos temas se mencionó la cuestión salarial ¨Manifestamos nuestro descontento de la paritaria acordada con los gremios, la cual consideramos insuficiente, a nuestro entender los gremios desoyeron a las bases, que vienen reclamando recomposición del poder adquisitivo perdido durante los últimos años“. Tambien se charló sobre el bono por ser trabajadores esenciales que jamás percibieron. Sobre la cuestión del pase a Planta de los 6 (seis) trabajadores temporarios, las autoridades se comprometieron a brindar una respuesta para el día Martes 13 de octubre. Se debatió además la necesidad de cubrir las vacantes generadas por Jubilaciones, retiro voluntario, cambio de funciones, cambio de instituciones y por permiso gremial, que permitiran el mejor funcionamiento del Instituto.

Por otro lado, se planteó la necesidad de Capacitar al Personal, de crear un Estatuto exclusivo para los Asistentes de Minoridad y de realizar mejoras y reformas edilicias.

Quedamos en seguir conectados para seguir avanzando sobre estos temas y aprovechar la predisposicion de Nelson Sombra para gestionar ante el Organismo.

Con el Jefe Comunal

El mismo viernes, fuimos recibido en el despacho del Intendente Municipal Hernan Bertellys, quien estaba acompañado del jefe de Gabinete y Gobierno Alejandro Vieyra, y la subsecretaria de Gobierno Fernanda Ibarra, los trabajadores autoconvocados le entregamos el petitorio al Departamento Ejecutivo, quien se comprometió a elevar directamente al ministro de Desarrollo de la Comunidad Andrés Larroque, también nos informó que se reunirá con la senadora Lucrecia Egger para analizar la problemática, ya que la legisladora elevará el reclamo al Senado bonaerense.



Comunicado: Los Autoconvocados del Centro Cerrado Leopoldo Lugones, queremos manifestar nuestro total disconformidad del Acuerdo Salarial firmado por los gremios que dicen ser nuestros representantes, lo firmado esta muy por debajo de los que las bases pretenden para lograr una verdadera recomposicion salarial que ya lleva mas de 10 años.



Una oferta salarial lejos de la linea de la pobreza para la gran mayoría.

El gobierno de Kiciloff ofreció para septiembre el mismo 10% que fuera rechazado por unanimidad por los sindicatos estatales la semana pasada, A eso se suman 2% en Octubre y 2% en Noviembre, con la promesa de volver a reunirse en diciembre.

Se suma también el aumento del 30% en montos y topes de asignaciones familiares que no llegan a equipararse con nación.

En educación se suma $1500 y un aumento de bonificaciones específicas en Niñez, Patronato y UDIS (25% de bonificaciones que dependen del básico).

Y en diciembre, un bono de $2000 para quienes cobran menos de 33 mil pesos.

De bolsillo, para un auxiliar categoría 5, la oferta consiste en $ 2030 ahora, pasando a $ 5600 en diciembre y para trabajadores de la salud alrededor de $ 3000.

Comparado con el aumento que obtuvo la policia es una migaja.

En el marco de la declarada intención de co-gobernar con Kicillof, UPCN y ATE Provincia se apuran a firmar esta propuesta planteando que es un gran logro y que no se podía seguir presionando para no romper con los otros sindicatos.

Los gremios de Freggepba contestarán mañana.

En este contexto, desde las seccionales de Alte. Bown-Pte Perón y Ate Sur planteamos que es totalmente insuficiente y que debía llevarse a debatir en asambleas y plenarios, por lo tanto la rechazamos ya que consideramos que la inmensa mayoría de las y los estatales continuará por debajo de la linea de la pobreza, sin recuperar la enorme pérdida salarial sufrida en los últimos 4 años, que va entre el 32 y el 43%.

Es fundamental debatir esta propuesta en cada lugar de trabajo, con asambleas y plenarios para analizar esta situación y los pasos a seguir.

La deuda es con los trabajadores!